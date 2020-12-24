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Ключи от новых квартир получили работники БелАЗа

Отличный подарок в канун новогодних праздников своим работникам сделало ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ». Сегодня предприятие торжественно ввело в эксплуатацию жилой многоквартирный дом. Обладателями ключей от заветных квартир стали 56 семей, в том числе 26 многодетных родителей, которые трудятся на легендарном заводе. 


Многоквартирный дом предприятие возвело своими силами за 9 месяцев. Рабочие и специалисты многопрофильного строительного производства «БЕЛАЗСТРОЙКОМПЛЕКС» не только обеспечили заводчан комфортными и уютными квартирами, но и благоустроили территорию, прилегающую к новостройке. Семиэтажный дом оборудован лифтами, системами поквартирного учета расхода тепла, газа, холодной и горячей воды, электроэнергии. Дворовую территорию украшают малые архитектурные формы, для приверженцев активного образа жизни – спортивная площадка с тренажерами «БЕЛАЗ», для детворы – игровой комплекс. 



Среди счастливчиков – многодетная семья Шаблинских, воспитывающая троих детей. Их родители Мария и Алексей больше 10 лет работают на заводе и живут в общежитии от предприятия. Мария Шаблинская радости не скрывала:

– Конечно, хотелось бы встретить праздник в новых стенах, но пока решаем организационные вопросы. Отличный подарок. У нашей младшенькой Арины как раз день рождения 29 декабря. И за новогодним столом тоже будет, что обсудить. Уже составили план, как будем обустраивать свою трехкомнатную квартиру. Для нашей семьи – эта большая радость. Построиться помогли средства материнского капитала. Без поддержки государства осуществить мечту было бы сложно, ведь для каждой семьи иметь свой очаг – это главное. 





Фото предоставлено ОАО “БЕЛАЗ”
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