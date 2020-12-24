Ключи от новых квартир получили работники БелАЗа

Многоквартирный дом предприятие возвело своими силами за 9 месяцев. Рабочие и специалисты многопрофильного строительного производства «БЕЛАЗСТРОЙКОМПЛЕКС» не только обеспечили заводчан комфортными и уютными квартирами, но и благоустроили территорию, прилегающую к новостройке. Семиэтажный дом оборудован лифтами, системами поквартирного учета расхода тепла, газа, холодной и горячей воды, электроэнергии. Дворовую территорию украшают малые архитектурные формы, для приверженцев активного образа жизни – спортивная площадка с тренажерами «БЕЛАЗ», для детворы – игровой комплекс.Среди счастливчиков – многодетная, воспитывающая троих детей. Их родители Мария и Алексей больше 10 лет работают на заводе и живут в общежитии от предприятия. Мария Шаблинская радости не скрывала:Фото предоставлено ОАО “БЕЛАЗ”