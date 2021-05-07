Ключевой свидетель – о «благодарностях» топ-менеджерам Белгазпромбанка

В этом уголовном деле восемь фигурантов. Все, кроме Виктора Бабарико, вину признали. Ему, бывшему председателю правления банка, предъявлено обвинение в получении взяток и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Его замы, а также бывшие заместители обвиняются в получении взятки. Учредителю ООО «Активлизинг» инкриминирована дача взятки в крупном размере.Допрошенный свидетель – директор, соучредитель и участник компании «ПриватЛизинг», а также ООО «Правовой диалог» и «Системы обработки информации». Сейчас Харланович под стражей, поскольку ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по другому уголовному делу. Харлановичу разъяснили его право не свидетельствовать против себя и близких. Человек согласился дать показания в суде, здесь и его адвокат.В Белгазпромбанке минчанин работал с 1998 по 2006 год. Уходил с должности главного экономиста финансового отдела планово-экономического управления, решил заняться бизнесом. Говорит, что еще в начале 2005-го у него появилась идея проекта «DELAY»: продажа населению товаров в рассрочку с последующим выкупом банковским учреждением права требования с должника. Рассказал приятелю, Геращенко, тот согласился заняться проектом вместе. Однако это было возможно только при участии банковского учреждения. И вот Харланович идет со своей идеей к замглавы Белгазпромбанка Кузьмичу. Он заинтересовался. Еще до официального увольнения из банка свидетель стал заниматься реализацией проекта.Дальше все шло по уже известной схеме. Условием для участия банка в проекте стало вхождение в состав учредителей фирмы некой латвийской компании, на счета которой в случае получения прибыли Харланович и Геращенко будут переводить суммы причитающихся дивидендов. Из контекста разговора свидетелю было понятно, что за иностранной компанией («SIA BALTIJAS INVESTICIJU GRUPA») будут стоять сотрудники банка и в их компетенции – вопросы сотрудничества с фирмой (ООО «Белторгтехнологии»). Дальнейшие переговоры – о формировании уставного фонда компании «Белторгтехнологии» и доли в ней латвийской компании – с Харлановичем вел Бабарико. Со слов допрашиваемого, Бабарико фактически подтвердил ранее озвученное его замом обязательное условие участия иностранной компании в планируемом бизнесе по проекту «DELAY». Он же, Бабарико, озвучил и долю, которую латвийская контора желает получить в учредительном фонде создаваемого предприятия. Харланович понимал, что речь идет об «откатах» под видом дивидендов от прибыли его предприятия.Были и другие, в том числе офшорные, фирмы, а нужные вопросы решались и с другими банковскими работниками. По той же обкатанной схеме с «дивидендами».Да, еще Харланович говорил, что хоть и не видел документов, по которым Бабарико являлся собственником латвийских фирм, но считал его таковым, так как именно он принимал и утверждал ключевые решения по соответствующим вопросам.Рассказывал Харланович и о том, как снимал в кассе деньги, менял на доллары и, сложив в пакет, вез «дивиденды» в кабинет руководства Белгазпромбанка. Зашел, говорит, в кабинет зама Бабарико – С.Добролета, поставил пакет на пол возле рабочего стола, немного поговорили и Харланович ушел. Деньги остались. Звучало и такое: мол, на нескольких встречах один из замов прямо проговаривал, что полученные деньги «несет наверх», то есть председателю правления банка В.Бабарико.Озвученное сейчас в суде мало чем отличалось от показаний других участников процесса. Суть сводится к тому, что в банке под контролем именно его руководителя проворачивались «серые» схемы, о которых уже было сказано так много и в подробностях. Именно он так или иначе стоял за иностранными офшорными компаниями, давал указания и принимал решения по ключевым вопросам.Говорилось и по эпизоду об отмывании денег под видом покупки здания рядом с банком. Об этом уже тоже было сказано много. В общем, в итоге купленное здание по ул. Октябрьской перешло к юрлицу, контролируемому В.Бабарико.Да, чем дольше суд, тем меньше у Виктора Дмитриевича шансов представить судебной коллегии и общественности хоть какие-то убедительные аргументы в свою пользу. Его эмоциональные реплики и пальцы сердечком не в счет. У защитников ключевого фигуранта (с такой-то линией защиты) шансов тоже, похоже, ноль.