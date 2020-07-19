«Клуб редакторов»: погромы, драки с милицией не имеют ничего общего с демократией

Жесткие столкновения протестующих с сотрудниками милиции, произошедшие в Минске вечером 14 июля, не имеют ничего общего с демократией и должны наказываться по закону. А молодые люди, которые вышли на улицы по команде извне, воспринимаются их кукловодами не иначе как «пушечное мясо». На это обратили внимание участники «Клуба редакторов» на телеканале «Беларусь 1».
Несмотря на то, что милиция неоднократно предупреждала о недопустимости несанкционированных акций, вечером 14 июля на улицы вышла определенная группа людей. И в результате это привело к стычкам с милицией, отметил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт: «Мы видели несколько откровенных нападений на сотрудников правоохранительных органов. И вот УСК по Минску возбудило уголовные дела за сопротивлении и насилие в отношении милиции. Задержаны четверо мужчин, с участием которых проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Правоохранители продолжают устанавливать иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений».
Директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов обратил внимание на то, что развитие событий было прогнозируемым:
– Зачем переводить с русского на русский? Было все понятно сказано. И этим людям, наверное, сейчас не нужно с широко раскрытыми глазами олененка Бэмби говорить: «А что мы такого сделали?» Да и правоохранительные органы наверняка видят эти закрытые чаты и то, как сценаристы протестных мероприятий используют людей как «пушечное мясо». Честно говоря, тех, кого задержали, и тех, кто подпадет под это уголовное преследование (а нападение на сотрудника правоохранительных органов – это в любой стране мира тяжелое преступление), кукловодам не жалко. Главное – исполнить свой политический заказ. А нам остается еще раз призвать разумных людей, родителей молодежи, которая вышла, желая быть приобщенной к какому-то историческому событию или в силу своего возрастного протеста, сделать выводы. Да, мы не исключаем, что есть разные политические взгляды. Но прибегать к таким методам борьбы – это плохо. Причем в любой стране.
В программе было отмечено, что во всех протестных акциях есть люди, которые координируют их из-за рубежа, и подготовленные исполнители на местах. А главное, на что все это направлено, – попытаться разрушить один из столпов общества, то есть правоохранительную систему. Определенные силы сейчас пытаются добиться ее дискредитации.
Председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков подчеркнул следующее:
– 14 июля был похоронен миф о мирном характере всех этих акций. Но революция возможна лишь тогда, когда на улицы выйдут не тинейджеры, не сторонники ванильного Instagram или модного сейчас Telegram, а зрители телевизионных каналов, читатели газет и суровые пользователи «Одноклассников». Если подобное произойдет, это будет означать, что большинство воспринимает ситуацию в стране как негативную. Но предпосылок к этому нет.
– Сейчас в тех же Telegram-каналах даются совершенно четкие команды. Там пишут в том смысле, что, мол, милиция дрогнула, учитесь сцепкам, будем атаковать, впереди много революционной работы. То есть начинается игра в открытую, – обратил внимание Иван Эйсмонт.
– Погромы, драки с милицией не имеют ничего общего с демократией и возможностью выразить свою политическую позицию, – отметил Владимир Перцов. – Если не устраивает наш пример, посмотрите на эталонные США, где под девизом «Жизни чернокожих важны» тысячи магазинов были ограблены, десятки людей убиты, сотни покалечены, а сейчас идет новая волна – «Жизни «синих» важны». Да, мы хотим, чтобы общество двигалось в русле цивилизованной демократии. Но, к сожалению, люди, которые работают по технологиям и кукловодят из-за рубежа, думают о другом.
– Однако во всем этом есть один плюс, заключающийся в обратном эффекте. Кадры произошедших столкновений и вообще тот негатив, который несет альтернативная власти сторона, приведут к тому, что сторонники Александра Лукашенко сплотятся. Люди, которые раньше, возможно, не ходили на выборы, потому что и так знали, что он выиграет, сейчас придут и проголосуют. Потому что бардака точно никому не надо, – резюмировал Марат Марков.
Фото: «Беларусь 1»
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«Клуб редакторов»: погромы, драки с милицией не имеют ничего общего с демократией
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