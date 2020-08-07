«Клуб редакторов»: отношения между Беларусью и Россией по-прежнему крепки

Несмотря на нагнетающую риторику, которая наблюдается сейчас в интернет-пространстве, отношения между Беларусью и Россией по-прежнему крепки и строятся на принципах добрососедства. Подтверждением этому служит состоявшийся сегодня по инициативе российской стороны телефонный разговор между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, отметили участники программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».
Фото: «Беларусь 1»
– Очень много копий сломано по поводу недавнего задержания в Беларуси 33 бойцов частной военной компании, – начал разговор по теме председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. – В интернете появились горе-аналитики, которые начали предсказывать едва ли не вооруженный конфликт между Россией и Беларусью. Как всегда, нагнеталась ситуация. Но разрешается она тоже, как всегда в отношениях Беларуси и России, – телефонным звонком или встречей.
Директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов призвал к тому, чтобы в сложившейся сейчас ситуации разобрались без ненужных эмоций:
– О чем неоднократно говорил Президент, комментируя данный факт? Что нужно разобраться. Не по телевизору, не по радио и не в интернете выдавать какие-то умозаключения, домыслы и бредовые идеи заговора, что чуть ли не мы пригласили этих боевиков или это спецоперация СБУ и так далее. Глава государства поручил пригласить генпрокуроров России и Украины, сесть с ними за один стол и разобрать конкретные факты. Если это невиновные туристы, которые приехали в Беларусь оздоравливаться, их нужно отпустить на родину, тем более что это граждане братской нам страны. Если же за этими людьми есть кровь и речь идет о спецоперации какого-то другого государства, в мере вины каждого человека необходимо разбираться представителям спецслужб и прокурорам. Люди, которые совершали преступления, безотносительно к паспорту, гражданству, – это преступники, и они должны быть наказаны. По международным соглашениям и здравому смыслу. Не хотел бы никого кошмарить. Но о чем дословно сказал Дмитрий Гордон в последней части своего интервью? О сценарии с третьей силой, которая появляется на так называемых мирных акциях и затем стреляет сначала в сотрудников правоохранительных органов, а затем и в протестующих. Неважно, с каким акцентом будут говорить эти люди, с какими паспортами приедут боевики – российскими, украинскими, грузинскими или американскими. Самое главное, чтобы спецслужбы сделали все необходимое, чтобы таких провокаций и кровопролития не было. Необходимо уберечь наших граждан от самых тяжелых последствий, которые, к сожалению, являются прямым продолжением любой «цветной революции». А этот сценарий в нашей стране уже реализовывается. Не верите мне – послушайте Дмитрия Гордона, который рассказывает о том, что было в его родном Киеве несколько лет назад. К сожалению, многие из нас те события уже забыли. А история жестко наказывает тех, кто не учит ее уроки.
Главный редактор «Сельской газеты» Сергей Михович в свою очередь подчеркнул, что Беларусь и Россия обязательно найдут точки соприкосновения в этом сложном вопросе. «Состоявшийся разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина дает обществу повод сказать, что главы двух братских государств, безусловно, разберутся в том, что стоит за приездом в Беларусь этих людей. Это важный посыл, говорящий о том, что наши отношения по-прежнему крепки. Президенты двух стран всегда найдут возможность обсудить любую проблему».
Не стоит забывать и о том, что Александр Лукашенко на этой неделе также провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. И этот факт, отметили участники программы, тоже в очередной раз подтверждает заинтересованность Беларуси в многовекторной и добрососедской политике. «Очень хорошо, что такие разговоры состоялись. Даст бог, может быть, в ближайшее время и какая-нибудь трехсторонняя встреча пройдет. Кажется, пора уже. Немножко пауза затянулась», – резюмировал председатель Белтелерадиокомпании.
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«Клуб редакторов»: отношения между Беларусью и Россией по-прежнему крепки
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