«Клуб редакторов»: отношения между Беларусью и Россией по-прежнему крепки

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«Беларусь 1»

, – начал разговор по темепризвал к тому, чтобы в сложившейся сейчас ситуации разобрались без ненужных эмоций:в свою очередь подчеркнул, что Беларусь и Россия обязательно найдут точки соприкосновения в этом сложном вопросе.Не стоит забывать и о том, что Александр Лукашенко на этой неделе также провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. И этот факт, отметили участники программы, тоже в очередной раз подтверждает заинтересованность Беларуси в многовекторной и добрососедской политике., – резюмировал председатель Белтелерадиокомпании.