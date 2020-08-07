Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.9
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Клуб редакторов»: отношения между Беларусью и Россией по-прежнему крепки

«Клуб редакторов»: отношения между Беларусью и Россией по-прежнему крепки

Несмотря на нагнетающую риторику, которая наблюдается сейчас в интернет-пространстве, отношения между Беларусью и Россией по-прежнему крепки и строятся на принципах добрососедства. Подтверждением этому служит состоявшийся сегодня по инициативе российской стороны телефонный разговор между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, отметили участники программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».

Фото: «Беларусь 1»

– Очень много копий сломано по поводу недавнего задержания в Беларуси 33 бойцов частной военной компании, – начал разговор по теме председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. – В интернете появились горе-аналитики, которые начали предсказывать едва ли не вооруженный конфликт между Россией и Беларусью. Как всегда, нагнеталась ситуация. Но разрешается она тоже, как всегда в отношениях Беларуси и России, – телефонным звонком или встречей.

Директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов призвал к тому, чтобы в сложившейся сейчас ситуации разобрались без ненужных эмоций:

– О чем неоднократно говорил Президент, комментируя данный факт? Что нужно разобраться. Не по телевизору, не по радио и не в интернете выдавать какие-то умозаключения, домыслы и бредовые идеи заговора, что чуть ли не мы пригласили этих боевиков или это спецоперация СБУ и так далее. Глава государства поручил пригласить генпрокуроров России и Украины, сесть с ними за один стол и разобрать конкретные факты. Если это невиновные туристы, которые приехали в Беларусь оздоравливаться, их нужно отпустить на родину, тем более что это граждане братской нам страны. Если же за этими людьми есть кровь и речь идет о спецоперации какого-то другого государства, в мере вины каждого человека необходимо разбираться представителям спецслужб и прокурорам. Люди, которые совершали преступления, безотносительно к паспорту, гражданству, – это преступники, и они должны быть наказаны. По международным соглашениям и здравому смыслу. Не хотел бы никого кошмарить. Но о чем дословно сказал Дмитрий Гордон в последней части своего интервью? О сценарии с третьей силой, которая появляется на так называемых мирных акциях и затем стреляет сначала в сотрудников правоохранительных органов, а затем и в протестующих. Неважно, с каким акцентом будут говорить эти люди, с какими паспортами приедут боевики – российскими, украинскими, грузинскими или американскими. Самое главное, чтобы спецслужбы сделали все необходимое, чтобы таких провокаций и кровопролития не было. Необходимо уберечь наших граждан от самых тяжелых последствий, которые, к сожалению, являются прямым продолжением любой «цветной революции». А этот сценарий в нашей стране уже реализовывается. Не верите мне – послушайте Дмитрия Гордона, который рассказывает о том, что было в его родном Киеве несколько лет назад. К сожалению, многие из нас те события уже забыли. А история жестко наказывает тех, кто не учит ее уроки.

Главный редактор «Сельской газеты» Сергей Михович в свою очередь подчеркнул, что Беларусь и Россия обязательно найдут точки соприкосновения в этом сложном вопросе. «Состоявшийся разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина дает обществу повод сказать, что главы двух братских государств, безусловно, разберутся в том, что стоит за приездом в Беларусь этих людей. Это важный посыл, говорящий о том, что наши отношения по-прежнему крепки. Президенты двух стран всегда найдут возможность обсудить любую проблему».

Не стоит забывать и о том, что Александр Лукашенко на этой неделе также провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. И этот факт, отметили участники программы, тоже в очередной раз подтверждает заинтересованность Беларуси в многовекторной и добрососедской политике. «Очень хорошо, что такие разговоры состоялись. Даст бог, может быть, в ближайшее время и какая-нибудь трехсторонняя встреча пройдет. Кажется, пора уже. Немножко пауза затянулась», – резюмировал председатель Белтелерадиокомпании.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Ученые рассказали, чем смертельно опасен рис
«Клуб редакторов»: отношения между Беларусью и Россией по-прежнему крепки
«Клуб редакторов»: многовекторность соответствует духу нашего народа
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии достигло 17
В Lionsgate рассказали, когда начнут снимать пятую часть «Джона Уика»
«Если относиться к питомцу как к рок-звезде, он превратит вашу жизнь в кошмар». Кинолог об ошибках при дрессировке собак
«Ислочь» одержала победу над «Витебском» и поднялась на пятое место в таблице чемпионата Беларуси по футболу
В Беларуси новые требования к дизайну упаковок лекарств
Лихачев: энергоблоки БелАЭС поколения 3+ отвечают всем постфукусимским требованиям безопасности
В Воложинском районе началась реконструкция участка трассы М7
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Куда катится «Фейсбук»
Кухарев: в вопросах выбора нельзя поддаваться эмоциям и полагаться на чужое мнение
Саснович проиграла Мартич в четвертьфинале турнира в Палермо
Пассажирский самолет потерпел крушение при посадке в Индии
Симоненко об избирательной кампании: над Беларусью пытаются осуществить страшную операцию
Фотофакт. Летняя экскурсия в Шанхайский музей естественной истории
В ГАИ рассказали, когда мотоциклистам запрещено садиться за руль
США вводят санкции против главы администрации Гонконга
В Минске Lada протаранила припаркованные авто, у водителя – 2,06 промилле
В Беларуси открывается сезон охоты на водоплавающую дичь
Более 860 человек стали медиаторами в Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Братьям
В Гродно чествовали 100-летнюю юбиляршу, ветерана Великой Отечественной войны Надежду Петриго
«Фольксваген» с двумя детьми перевернулся в Минске
Лучшие фото недели: досрочное голосование, взрыв в Бейруте и "лисья" жатва. Выбор "СБ"
Отмечен труд социальных работников и волонтеров Минщины по защите граждан во время пандемии COVID-19
Марзалюк: мечта поколений белорусов реализована
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Казахстан до 24 августа
Начатый в «СБ. Беларусь сегодня» проект шагнет в каждую школу страны
Как в Беларуси зарождалась и развивалась зеленая энергетика
Актер, сыгравший в "Ромео и Джульетте" и "Войне миров", умер в Канаде
Руководитель EcooM: мы транслируем гордость к Беларуси
мнение
Вадим ГИГИН
Шарповы дети
Орда: за обещаниями "сладкой жизни" стоит реальная угроза хаоса и беспредела
Нью-Йорк остался без света из-за шторма Isaias
В Рогачевском районе многодетная семья въехала в новый дом
Медсестра о работе в пандемию: вместо «здравствуйте» пациенты говорили «спасибо»
Ассоциация «Честь» обратилась к ветеранам спецназа, действующим спецназовцам и сотрудникам правоохранительных органов
Тахикардия — самый распространенный вид аритмии. Когда лучше провериться у врача?
Анестезиолог-реаниматолог: спасибо нашим людям за то, что во время пандемии поддерживали нас
Спортсмены хоккейного клуба "Брест" свой выбор в пользу будущего страны сделали досрочно
Как будет расходоваться электричество после запуска атомной станции
На Брестчине проголосовал уже каждый пятый избиратель: репортаж из Каменецкого района
мнение
Татьяна СУЛИМОВА
Не профессионал
Пограничники Пинского погранотряда пресекли попытку контрабанды сигарет в Украину
Академик Петр Витязь о вкладе Беларуси в «общий космос», международном признании и планах на будущее
Беларусь и Россия обсуждают позиции по отмене роуминга
Авторы
СКАНИРУЙТЕ