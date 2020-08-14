«Клуб редакторов» – о развертывании технологии майдана в Беларуси

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«Беларусь 1»

Как отметил, основные участники проходящих в эти дни в белорусских городах массовых акций даже не осознают, что стали жертвой политических и психологических манипуляций:И в какой-то степени это можно объяснить неопытностью таких людей. Но только поначалу:Однако власть прекрасно понимала возможность подобного развития событий, поэтому неоднократно пыталась это предотвратить, напомнил(в Центре изоляции правонарушителей. - Прим. ред.).При этомотметил, что предпосылки для реализации технологии майдана возникли не вчера и не позавчера: