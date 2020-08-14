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«Клуб редакторов» – о развертывании технологии майдана в Беларуси

Сценарий реализации «цветной революции» в Беларуси изначально был очевиден, однако предупреждения со стороны государства и его СМИ общество в основном проигнорировало. Об этом шла речь в передаче «Клуб редакторов», вышедшей на телеканале «Беларусь 1».

Фото: «Беларусь 1»

Как отметил руководитель представительства МГТРК «Мир» в Беларуси Владимир Перцов, основные участники проходящих в эти дни в белорусских городах массовых акций даже не осознают, что стали жертвой политических и психологических манипуляций:

- Та молодежь, которая шла с горящими глазами высказать свои мирные заявления или просто постоять, стала массовкой на том мероприятии, которое было спланировано и организовано через Telegram-каналы. Эти люди стали «мясом», к сожалению.

И в какой-то степени это можно объяснить неопытностью таких людей. Но только поначалу:

- «Цветные революции» для Беларуси - это ноу-хау. Для всех нормальных людей, которые привыкли ходить на работу, гулять по вечерам, ездить по стране - это шок. А в мире это давно не ноу-хау, подобное много раз происходило в других странах. Но когда этот опыт, эти рассказы я пытался пересказывать едва ли ни слово в слово, всегда в их средствах массовой информации звучали слова про нагнетание обстановки. Но другого сценария «цветных революций» попросту нет - а сценарий этот организуется со всеми очевидными признаками. Мальчики и девочки становятся «мясом», перед ними становятся опытные провокаторы, наносящие правоохранителям первый удар и убегающие. В результате под ответный удар попадают те самые мальчики и девочки - а вместе с тем появляется соответствующая «картинка», столь нужная организаторам беспорядков.

Однако власть прекрасно понимала возможность подобного развития событий, поэтому неоднократно пыталась это предотвратить, напомнил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт:

- Вспомните, сколько раз Президента обвиняли, что он майданом пугает! Но сколько раз он к матерям обращался - тех самых девочек и парней с цветочками и ленточками, которые потом оказались на Окрестина (в Центре изоляции правонарушителей. - Прим. ред.).

При этом политический обозреватель Белтелерадиокомпании, председатель БСЖ Андрей Кривошеев отметил, что предпосылки для реализации технологии майдана возникли не вчера и не позавчера:

- Впервые эту планку общественного согласия и доверия пробили еще во время коронавируса. И все эти Telegram-каналы и мессенджеры - так называемые новые медиа - планомерно и целенаправленно работали на то, чтобы вызвать у людей чувство внутренней тревоги и незащищенности. А следующим этапом стала задача вызвать чувство агрессии. И такое чувство было вызвано как у части протестующих, так и у сотрудников правоохранительных органов. И вот этот блок - действий в рамках закона - был пробит. Никто из протестующих не воспользовался своим конституционным правом сделать заявку и митинговать. В итоге - стычки с милицией, взаимная агрессия и пострадавшие. В том числе, к сожалению, пострадавшие журналисты.
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