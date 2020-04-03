«Клуб редакторов» о коронавирусе: меры должны быть адекватными ситуации

В соцсетях и оппозиционных СМИ сейчас пытаются посеять панику. Однако государство и Министерство здравоохранения готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом, а принимаемые меры должны быть адекватны тому, что будет происходить. На этом акцентировали внимание участники программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».
Директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов, говоря о том, что происходит на Западе, отметил следующее:
— Мир охвачен паникой, связанной с коронавирусом. Постоянно обновляются счетчики заболевших, умерших. Но на фоне этого происходят другие процессы, которые современная цивилизация еще не переживала. Все, что мы принимали как постулаты западного мира, сейчас разрушено. Целые сферы не то что стоят на коленях, а уже практически закрылись. Да, есть некоторые ниши, которые растут: например, дистанционное обучение, массовые коммуникации и так далее. Но это совершенно не те сферы экономики… И уже появляются сообщения, что в той же Италии наступает голод. Да, на тракторе вспахать можно. Но предприятия по переработке стоят. Люди находятся в жесткой изоляции. Запасы поедают, а пополнять нечем, так как границы закрыты. Создается почва, которая явно приведет к каким-то изменениям в нашей цивилизации. Вот к каким? И кому это выгодно?
В программе прозвучала мысль о том, что информационный психоз, который наблюдается на многих центральных западных каналах, это некая информационная ширма для того, чтобы скрыть то, что будет завтра. Но забывать о том, каким будет мир, когда коронавирус отступит, разумеется, нельзя.
— Пандемия ускорила те процессы, которые шли в той же Европе, и обострила имевшиеся проблемы, — подчеркнул заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич. — Посмотрите, некоторые страны заговорили о дефолте. Более того, я думаю, что многие воспользуются пандемией для того, чтобы решить какие-то экономические и политические проблемы. Кому-то выгодно объявить дефолт и не платить долги. А кто-то может «под шумок» купить целую страну.
Говоря о том, как с COVID-19 борются в Беларуси, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт обратил внимание на то, что у Минздрава есть четыре плана действий, и вариант карантина также рассматривается.
— «Независимым» журналистам не надо делать вид, что они об этом не знают, — сделал ремарку Иван Эйсмонт. — Было несколько брифингов заместителя министра, об этом министр говорил. Есть несколько вариантов развития событий, и вариант более жестких мер предусмотрен. Говорилось об этом много раз. Но это не попадало в заголовки.
По словам Олега Гайдукевича, есть категория людей, которые критиковали бы все, независимо от принимаемых мер. Но так или иначе действовать нужно, отталкиваясь от конкретной ситуации: «Я категорически против паники и категорически против того, когда говорят, что все хорошо и ни о чем думать не надо. Это две крайности, которые необходимо полностью исключить. Меня очень сильно злит, что в некоторых публикациях прямо сквозит желание, чтобы были жертвы. Да, успокоенности быть не должно. Но паника приведет к худшим последствиям. Она не поможет справиться с коронавирусом. Всегда побеждают четкость, спокойствие и слаженная работа».
Владимир Перцов согласился: «Паника нужна кому-то, чтобы пытаться управлять, манипулировать, создавать определенную истерию. Кто-то специально подкидывает фейковые новости, чтобы раскручивать тревогу и подводить к обвинениям властей. Но меры должны быть адекватными ситуации, и нельзя делать на этой теме дешевый политический пиар. Да, можно было бы легко объявить чрезвычайное положение и списать на коронавирус и глобальный кризис, и цены на нефть, и много чего еще. Но это было бы неправильно».
Фото: «Беларусь 1»
Опубликовано:
629
«Клуб редакторов» о коронавирусе: меры должны быть адекватными ситуации
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...