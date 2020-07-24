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«Клуб редакторов»: некоторые СМИ откровенно стали на антигосударственные рельсы

Участники «Клуба редакторов» на телеканале «Беларусь 1» обсудили ход предвыборной кампании в нашей стране, в частности, работу некоторых СМИ по освещению событий, происходящих в последние недели.

- На мой взгляд, я об этом не раз говорил, в том числе в интервью негосударственным СМИ, часть довольно популярных СМИ откровенно стали на антигосударственные рельсы, - считает председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. - Наверное, громко будет сказать, что на революционные рельсы, но они не просто освещают предвыборные события, а оказывают всяческое содействие. Плюрализмом мнений там и не пахнет, идет откровенная травля. Я про материалы говорю, а что творится в комментариях! На мой взгляд, если существует их модерация, а она есть, и если эти такие комментарии остаются, то редакция поддерживает эту позицию.

Директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов отметил, что такая деятельность не имеет ничего общего с журналистикой:

- Это деструктивная, конкретно подрывная деятельность. Все эти стримы, которые координируют протестную деятельность. Двух мнений, фактчекинга, чего-то еще — на это даже нет намека. Там конкретные призывы, конкретная организация определенных групп на протестные действия и координация по ходу всех этих протестных выступлений.

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«Клуб редакторов»: некоторые СМИ откровенно стали на антигосударственные рельсы
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