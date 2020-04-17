«Клуб редакторов»: наша система здравоохранения во многом сохранила лучшие черты советской

В то время как в западноевропейских странах и США ситуация с распространением COVID-19 развивается по негативному сценарию, у нас подобного не наблюдается. Беларусь держит проблему под контролем, чему способствуют социальная ориентированность государства и то, что наша система здравоохранения во многом сохранила лучшие черты советской. В частности, на этом акцентировали внимание участники программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».
Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, начиная разговор по теме, отметил: несмотря на отсутствие супержестких мер в отношении передвижения людей и работы предприятий, белорусы прониклись ситуацией и по возможности ограничили контакты и общение. Разница по сравнению с тем, что было на улицах наших городов еще пару месяцев назад, очевидна. Хватает ответственности и тем, в руках у кого рычаги управления и помощи. А вот в некоторых западных странах, увы, происходят крайне неприятные вещи. «Появилась информация, что в Бельгии 42% пациентов с COVID-19 умирают в домах престарелых, в Испании — 57%, во Франции и Италии — по 45%, — привел статистику ведущий. — Вам не кажется, что это в корне меняет ситуацию, которая вырисовывается по поводу болезней? Как выяснилось, целое направление в этих странах было просто завалено, упущено. Люди сотнями умирали в домах престарелых, я так понимаю, наверняка частных. То есть этих людей просто бросили».
По словам политолога Алексея Дзерманта, корни этой катастрофы — в политической и экономической структуре этих обществ. «Отслеживал публикации. МВФ 5—7 лет назад советовал нам сокращать количество койко-мест и вообще закрывать больницы, вводя вместо них поликлиники. То есть нам рекомендовали создавать такую западную систему. Это произошло в Западной Европе, во многих странах, где от социального государства перешли к так называемому неолиберальному. Поликлиники, частные врачи, домашние врачи, привязанные к семьям… И вот сейчас мы видим, что с такой угрозой подобные системы здравоохранения не справляются. То же самое и в США, у которых, можно сказать, ультралиберальная система. Дональд Трамп приходил к власти на лозунгах против социальной медицинской системы, которую хотел ввести Барак Обама. И сейчас президент США на этом свою поддержку теряет, потому что заболеваемость и смертность в стране очень высокие. Видим Китай, который поначалу был несколько растерян, но затем мобилизовался и победил. В Иране тоже сначала не понимали, с чем имеют дело, а сейчас эта проблема стоит у них менее остро, чем в Европе. Наша система здравоохранения во многом стала правопреемницей советской и сохранила ее лучшие черты», — считает политический аналитик.
Директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов согласился с ним и заострил внимание на дороговизне западной медицины. Страховку там себе позволяют далеко не все. А даже просто вызов «скорой» и, скажем, неделя пребывания в больнице могут привести к колоссальным тратам. Именно поэтому многие люди там попросту не видят иного выхода, кроме как болеть вне больницы, а это влечет за собой распространение заболевания: «Люди вынуждены ходить в магазины, аптеки, при этом заражают тех, кто живет рядом с ними, кого встречают по дороге. Вот это все разносится. Если ты там в ожидании получения какого-то статуса, говорить о том, что у тебя есть страховка или номер социального страхования, вообще не приходится. А если тебе не на что жить и нечем оплачивать счета, ты еще будешь ходить на работу. И вот это порождает огромное количество зараженных. Главный лозунг там: не можешь жить — не живи. То есть если не способен заплатить за медицину, это твои проблемы. А вирус одинаково поражает всех — и бедных, и богатых. Если он понесся, заражаются все, независимо от состояния и достатка».
Также в программе было отмечено, что списание большого количества смертей на COVID-19 на Западе очень выгодно с точки зрения получения страховки. На коронавирус списываются и бесхозяйственность, и трусость, и отсутствие нормальной системы медицинского обеспечения. В то время как во многих странах все это большой бизнес, медицинско-страховой симбиоз, у нас акцент делается на социальной защите граждан и обеспечении права на жизнь, резюмировали участники дискуссии.
Фото: «Беларусь 1»
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«Клуб редакторов»: наша система здравоохранения во многом сохранила лучшие черты советской
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