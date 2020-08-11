Клишевич: все вопросы и проблемы надо обсуждать мирно

Такое мнение в эфире телеканала «Беларусь 1» высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич:

– Хотелось бы призвать наших граждан не поддаваться на эти провокации. Если они хотят что-то обсудить, у них есть какие-то вопросы или проблемы, которые нам всем вместе надо решать в нашей родной стране, чтобы ее дальше развивать, – давайте садиться и обсуждать. Но ни в коем разе не на улицах, не с оружием, не с кирпичами и булыжниками в руках: мы таким образом нашу страну не сохраним. Соответственно, и не сохраним будущее наших детей.