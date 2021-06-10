Клишевич: санкции для нашего народа – это не катастрофическое испытание. Но если дойдет до радикальных телодвижений, ответ не заставит себя ждать

«Мы жили при санкциях, и мы знаем, что это такое, не один десяток лет. Дольше, чем некоторые соседние государства. И могу с уверенностью сказать, что на нас это кардинальным образом не повлияет». Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич, комментируя совместное обращение депутатов и сенаторов к международному сообществу. Он отметил:
– Мы в любом случае выживем, выстоим. И не такое проходили в нашей истории. Санкции для нашего народа – это не катастрофическое испытание. Вместе с тем хотелось бы, чтобы сегодня все наши граждане понимали, кто призывает к этим санкциям, кто, по сути дела, лезет в кошелек наших граждан. Фамилии этих людей нам всем известны. И те, кто этому способствует, нам тоже известны. Теперь мы понимаем, кто есть друг, а кто есть враг.
Сергей Клишевич подчеркнул, что происходит «игра в открытую». Однако он напомнил, что в этом мире Беларусь не одна, и у нас есть достаточно серьезные союзники, с которыми мы будем продолжать работать:
– Они всегда сотрудничали с нами, несмотря ни на какие геополитические либо внутренние интересы. Поэтому Беларусь выстояла. Беларусь выстоит. Мы и дальше будем развиваться, несмотря ни на что. А касательно западных санкций, мы видим, что варианты давления на нашу страну уже практически исчерпаны. И сегодня остается один из немногих – задавить нас экономически. То есть забрать деньги у наших граждан и заставить их выйти на улицы.
Депутат выразил уверенность, что этого сделать не получится:
– Мы живем в открытом мире. Мы демократическое суверенное государство. У нас достаточно обширные контакты со многими странами мира. У нас есть стратегические союзники, союзники на дальней дуге, при сотрудничестве с которыми наша экономика будет успешно развиваться. А дальше будут разбираться политики, государственные чиновники. Думаю, если все же дойдет до радикальных телодвижений, мы вторую щеку подставлять не будем. Ответ не заставит себя ждать.
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Клишевич: санкции для нашего народа – это не катастрофическое испытание. Но если дойдет до радикальных телодвижений, ответ не заставит себя ждать
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