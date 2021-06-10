Клишевич: санкции для нашего народа – это не катастрофическое испытание. Но если дойдет до радикальных телодвижений, ответ не заставит себя ждать

Сергей Клишевич подчеркнул, что происходит «игра в открытую». Однако он напомнил, что в этом мире Беларусь не одна, и у нас есть достаточно серьезные союзники, с которыми мы будем продолжать работать:Депутат выразил уверенность, что этого сделать не получится: