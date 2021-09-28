Клишевич – об информации о забастовке на Минском хлебозаводе: люди стали по-другому смотреть на такие фейки

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Парламентарий подчеркнул, что в реальном секторе экономики нашей страны сегодня задействовано около трех миллионов человек.– пояснил Клишевич.Было отмечено, что реакция общества на такую фальсификацию теперь отличается от той, что была в августе прошлого года:– высказался он.