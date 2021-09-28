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  2. Клишевич – об информации о забастовке на Минском хлебозаводе: люди стали по-другому смотреть на такие фейки

Клишевич – об информации о забастовке на Минском хлебозаводе: люди стали по-другому смотреть на такие фейки

На днях в сети появилась информация о том, что на Минском хлебозаводе № 3 началась забастовка – водители не вышли на работу. Этот факт обсудили в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» с депутатом Палаты представителей Сергеем Клишевичем.   


Парламентарий подчеркнул, что в реальном секторе экономики нашей страны сегодня задействовано около трех миллионов человек.

– Это сотни тысяч предприятий, где могут быть самые разные инфоповоды. Беглые, которые находятся за границей, любой из таких инфоповодов будут приписывать себе. Мол, это они организовали. Мы должны быть к этому готовы, – пояснил Клишевич.


Было отмечено, что реакция общества на такую фальсификацию теперь отличается от той, что была в августе прошлого года:

– Отчасти благодаря нашим СМИ люди стали по-другому смотреть на такие фейки.  Медиа научились разоблачать такую информацию и подавать правдивую. Хорошо сработали и силовые структуры, которые зачистили информационное поле от агентов иностранных спецслужб. От тех, чья задача за деньги развалить наше государство, – высказался он.

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Фото: Михалевич Диана
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