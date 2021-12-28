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  2. Клишевич: предлагаемые конституционные изменения укрепят стабильность в стране

Клишевич: предлагаемые конституционные изменения укрепят стабильность в стране

Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал депутат Палаты представителей Сергей Клишевич, пишет БЕЛТА.

– Те конституционные изменения, которые предлагаются, укрепят стабильность и дальнейшее поступательное развитие, – рассказал Сергей Клишевич.

Накануне обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения. У каждого белоруса есть возможность высказать свое предложение.

– Что касается политических заявлений, так скажем, наших оппонентов. Им эта Конституция была не нужна. Изменения не нужны. Им нужна просто власть, причем даже не им, а тем, кто их спонсирует, содержит их и призывает к таким несанкционированным, незаконным действиям. Конечно же, им нужны силовые варианты разрешения споров и конфликтов в нашей стране. Это то, что сегодня требуют их зарубежные спонсоры. Конечно же, мы этого не допустим. Мы уже сегодня видим, что общество это понимает, – добавил парламентарий.

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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