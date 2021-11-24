Клишевич об успехах Беларуси в сельском хозяйстве: это огромная заслуга Главы государства

Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич.
На этой неделе Александр Лукашенко принял с докладом заместителя Премьер-министра Александра Субботина и министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко. Обсуждалось положение дел в сельском хозяйстве. Сергей Клишевич отметил, что благодаря развитию данного направления в Беларуси нет дефицита продовольствия, к тому же страна может экспортировать часть урожая за границу.
– Это огромная заслуга Главы государства, который мыслит не завтрашним днем, а значительно дальше. Кто бы мог подумать, что в 2021 году разразится мировой сельскохозяйственный кризис. Сегодня миллионы людей голодают, идет борьба за продукты, – обратил внимание депутат.
Он также отметил, что Беларусь в полном объеме обеспечена продовольствием, и это ее козырь в мировом сообществе.
– Это наше не то что спасение, это ответ на санкции, которые против нас применяются. Когда человек хочет кушать в той же Литве, ему все равно на санкции, он будет покупать у нас продукты. В таких далеких странах, как Китай, Индия и Латинская Америка, наши товары тоже берут. Это результат мудрой политики по всем направлениям, – заметил Сергей Клишевич.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.