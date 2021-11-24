Клишевич об успехах Беларуси в сельском хозяйстве: это огромная заслуга Главы государства

На этой неделе Александр Лукашенко принял с докладом заместителя Премьер-министра Александра Субботина и министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко. Обсуждалось положение дел в сельском хозяйстве. Сергей Клишевич отметил, что благодаря развитию данного направления в Беларуси нет дефицита продовольствия, к тому же страна может экспортировать часть урожая за границу.обратил внимание депутат.Он также отметил, что Беларусь в полном объеме обеспечена продовольствием, и это ее козырь в мировом сообществе.заметил Сергей Клишевич.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.