Клишевич об изменениях в Конституцию: как бы там ни было, Беларусь остается президентской республикой

Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Сергей Клишевич в эфире Первого национального канала Белорусского радио, обсуждая новации в Основной Закон государства.
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Парламентарий высказался о распределении полномочий:
– Наша республика остается президентской, как бы там ни было. Но вместе с тем определенные полномочия будут перераспределены между другими органами власти. Как я уже говорил, законы и другие нормативно-правовые акты перейдут к Парламенту и Всебелорусскому народному собранию. Определенные вопросы отданы на места, потому что иногда мы наблюдаем, что чиновники там очень осторожны в принятии решений без согласования с областью или столицей. В этом и заключается смысл трансформации нашей президентской власти. Но Беларусь по-прежнему остается сильной президентской вертикалью, – подчеркнул гость эфира.