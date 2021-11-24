Клишевич о помощи беженцам на границе: белорусский народ в очередной раз показал себя с лучшей стороны

– Западные политики и международные организации превратили этот вопрос [миграционный кризис] в чисто политический. <...> Европейские государства тысячами уничтожали людей по всей планете, и им, конечно же, все равно на это небольшое, по их меркам, количество людей, на детей и беременных женщин. Поэтому они будут заявлять все что угодно, – считает депутат.
По его словам, Беларусь к этому должна относиться спокойно и делать все, чтобы пребывание беженцев на нашей территории было комфортным, исходя из тех возможностей, которые есть у страны.
– Белорусский народ в очередной раз показал себя с лучшей стороны, [проявил] душевное отношение ко всему происходящему и к этим людям. Фактически вся страна сегодня поднялась для того, чтобы помочь. И никто не призывал, не просил, люди сами организовались. Видим, как волонтеры БРСМ помогают на границе, не пиарятся на этом, реально собирают вещи и передают их [беженцам], – обратил внимание Сергей Клишевич.
– Наше общество не испорчено западными либеральными ["ценностями"], где только за деньги и только доллары в глазах, – резюмировал депутат.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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