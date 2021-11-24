Клишевич о помощи беженцам на границе: белорусский народ в очередной раз показал себя с лучшей стороны

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– считает депутат.По его словам, Беларусь к этому должна относиться спокойно и делать все, чтобы пребывание беженцев на нашей территории было комфортным, исходя из тех возможностей, которые есть у страны.– обратил внимание Сергей Клишевич.– резюмировал депутат.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.