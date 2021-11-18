Клишевич: нужно мирно урегулировать вопрос с беженцами на границе

- рассказал Сергей Клишевич.Парламентарий подчеркнул, вопрос с беженцами необходимо решать., - отметил он.Жесткое отношение Польши к беженцам никого не может оставить равнодушным. Правда, как уточнил Сергей Клишевич, в этих действиях нет ничего необычного. "История показывает, что поляки по сути дела всегда были "гиенами Европы".Так их называли. Это исторический термин., - добавил он. -