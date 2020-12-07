Клишевич: на уровне Конституции либо иного законодательного акта мы однозначно должны защитить нашу историю и наших прадедов

Парламентарий напомнил, что на президентских выборах 2020 года символ БЧБ был выбран оппонентами действующей власти как один из нескольких альтернативных:При этом Сергей Клишевич отмечает:Депутат Палаты представителей убежден:Полный текст круглого стола будет опубликован 8 декабря в газете «СБ. Беларусь сегодня» и на нашем портале.