На Западе давно существуют скрытые формы героизации нацизма. Но если ранее в Беларуси у фанатов бело-красно-белой символики был хотя бы мизерный шанс легализовать свои знамена, то сегодня маятник предсказуемо пошел в обратную сторону. Об этом на круглом столе в редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня» заявил член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич.
Парламентарий напомнил, что на президентских выборах 2020 года символ БЧБ был выбран оппонентами действующей власти как один из нескольких альтернативных:
– На первом этапе агитации применялась белая лента, белый флаг, знак «виктория», но после столкновений 9–11 августа оппозицию начали выводить исключительно под полицейской «национальной» символикой. Это было сделано для того, чтобы показать протест в мировых СМИ как некое самостоятельное движение, а не как кальку с российских белоленточников.
При этом Сергей Клишевич отмечает:
– Если ранее у фанатов БЧБ-символики был какой-то мизерный шанс легализовать свои знамена, то сегодня, после волны грязи и травли, которая велась от имени БЧБ-оппозиции против белорусского государства и народа, маятник предсказуемо пошел в обратную сторону.
Депутат Палаты представителей убежден:
– На уровне Конституции либо законодательного акта мы однозначно должны защитить нашу историю и наших прадедов. Сегодня настал наш черед постоять за страну и за правду.
Полный текст круглого стола будет опубликован 8 декабря в газете «СБ. Беларусь сегодня» и на нашем портале.
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Клишевич: на уровне Конституции либо иного законодательного акта мы однозначно должны защитить нашу историю и наших прадедов
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Фото: Александр КУШНЕР