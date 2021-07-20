Клишевич: молодежь, которая не помнит своих воевавших прадедушек и прабабушек, – легкая жертва фальсификаторов истории

обратил внимание депутат.По словам Сергея Клишевича, если кто-то скажет молодому человеку, что, например, Красная армия являлась захватчиком Европы, то он в это поверит, если не будет знать о своем дедушке, который брал Берлин и освобождал белорусские города.– резюмировал депутат.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.