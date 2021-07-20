Таким мнением в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич.
– Август и сентябрь 2020 года обнажили много проблем, которые до этого мы не замечали, но сейчас видим и делаем все, чтобы их ликвидировать. Одна из таковых – семейная историческая память. 60 процентов молодежи, согласно исследованию, которое проводил Центр социологических и политических исследований БГУ Давида Ротмана, не помнят своих прадедушек и прабабушек, которые воевали [во время Великой Отечественной войны]. По сути, это легкие жертвы фальсификаторов истории. Этим людям можно навязать все что угодно, – обратил внимание депутат.
По словам Сергея Клишевича, если кто-то скажет молодому человеку, что, например, Красная армия являлась захватчиком Европы, то он в это поверит, если не будет знать о своем дедушке, который брал Берлин и освобождал белорусские города.
– Если этого не расскажем, будем пожинать плоды. Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь к родителям. Расскажите детям про своих дедов и прадедов. Не надо углубляться в какие-то исторические особенности Великой Отечественной войны, хотя это тоже немаловажно. Хотя бы расскажите про своего прадедушку. Этого будет достаточно для того, чтобы работа фальсификаторов и недругов нашего государства была минимальной, а их информация никак не впитывалась молодежью, – резюмировал депутат.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Клишевич: молодежь, которая не помнит своих воевавших прадедушек и прабабушек, – легкая жертва фальсификаторов истории
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