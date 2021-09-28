Клишевич: благодаря Президенту и сильной вертикали циничные уловки со стороны Польши и Литвы в отношении Беларуси не работают

Накануне во время онлайн-подхода к прессе на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что многие европейские коллеги абсолютно не понимают, что происходит внутри и вокруг Беларуси, а некоторые и не стремятся понять. Этот тезис прокомментировал в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.
– Многим европейским политикам невыгодно это понимать. Есть более глубокие вещи, такие как геополитика. Беларусь на этом фоне только небольшая часть на их пути. Они движутся в том направлении, чтобы ослабить Россию, чтобы она не вмешивалась в дела иностранных государств. РФ сейчас в первую очередь защищает свои национальные интересы. Мы для них [России] как небольшой оплот демократии. Европейские политики, что бы мы ни делали, они будут видеть это так, как выгодно им. И нас не должны волновать интересы польского и литовского государств. Мы предлагали им сотрудничество и помощь, – поделился он.
По мнению депутата, теперь выбор за народом этих государств.
– Благодаря нашему Президенту и сильной вертикали их циничные уловки в отношении нас не работают. Мы должны руководствоваться исключительно интересами белорусского народа, – заключил Клишевич.