Клишевич: белорусы отстояли суверенитет и независимость, несмотря на различные нападки в наш адрес

Об этом заявил член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич в эфире проекта «365 дней эволюции Беларуси» на «Альфа Радио».
– Внутри общества на многие вещи мы стали смотреть по-другому. Ускорение развития происходит и благодаря проблемам, с которыми мы столкнулись, – отметил парламентарий.
Он добавил: 2020-й и половина этого года позволили нам выбрать приоритетные направления развития, начиная с экономики и заканчивая политикой. Беларусь определилась с основными партнерами на международной арене, укрепила суверенитет и независимость внутри страны.
– Прошлый год точно и конкретно поставил жирную точку в вопросах суверенитета и независимости, которые белорусы отстояли, несмотря на различные нападки в наш адрес, – сказал он.
Фото из архива БЕЛТА