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  2. Клишевич: белорусы отстояли суверенитет и независимость, несмотря на различные нападки в наш адрес

Клишевич: белорусы отстояли суверенитет и независимость, несмотря на различные нападки в наш адрес

Об этом заявил член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич в эфире проекта «365 дней эволюции Беларуси» на «Альфа Радио».


– Внутри общества на многие вещи мы стали смотреть по-другому. Ускорение развития происходит и благодаря проблемам, с которыми мы столкнулись, – отметил парламентарий.

Он добавил: 2020-й и половина этого года позволили нам выбрать приоритетные направления развития, начиная с экономики и заканчивая политикой. Беларусь определилась с основными партнерами на международной арене, укрепила суверенитет и независимость внутри страны.

– Прошлый год точно и конкретно поставил жирную точку в вопросах суверенитета и независимости, которые белорусы отстояли, несмотря на различные нападки в наш адрес, – сказал он.

Фото из архива БЕЛТА
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