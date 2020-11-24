Клип на трек «Веселая песня» режиссера Александра Романова за сутки набрал более четырех миллионов просмотров на видеохостинге YouTube, сообщает РИА Новости.
Скриншот видео
"Моргенштерн уже не верил в выход и успех этого клипа, но когда-то это должно было произойти. Если есть лирическая композиция, то веселая песня должна быть обязательно", – сказано в описании видео.
В ролике музыканты инсценируют "реальные кадры" из приближающегося 2021 года. Они считают, что всех нас ждет апокалипсис. От мегаполисов останутся лишь руины, небо почернеет.
В комментариях много похвалы – за спецэффекты и оригинальность.
Трек "Веселая песня" вошел в третий студийный альбом Егора Крида "58", который артист выпустил в апреле.
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Клип Крида и Моргенштерна набрал за сутки четыре миллиона просмотров
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