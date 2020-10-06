Клинт Иствуд сыграет главную роль в собственном фильме

Сообщается, что за производство фильма будет ответственна студия Warner Bros. Сценарий же написал Ник Шейк на основе черновиков Нэша. Кстати, Шейк уже работал с Иствудом над фильмами «Наркокурьер» и «Гран Торино». В первом главную роль также сыграл Иствуд.По сюжету «Мужских слез» бывший герой родео выполняет распоряжение начальника: забирает его сына от страдающей алкоголизмом матери и везет к отцу. Путь долгий – из Мексики в Техас – и полный препятствий. В дороге старик учит мальчика быть хорошим и достойным человеком.Дата релиза, как и начала съемок еще неизвестна, но Иствуд уже выбирает локации для работы над картиной. Поэтому, учитывая скорость режиссера, кинокритики не исключают, что «Мужские слезы» мы сможем увидеть уже следующей зимой.