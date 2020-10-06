Он выступит в качестве режиссера и актера в картине «Мужские слезы» по роману Ричарда Нэша, пишет РИА Новости.
Сообщается, что за производство фильма будет ответственна студия Warner Bros. Сценарий же написал Ник Шейк на основе черновиков Нэша. Кстати, Шейк уже работал с Иствудом над фильмами «Наркокурьер» и «Гран Торино». В первом главную роль также сыграл Иствуд.
По сюжету «Мужских слез» бывший герой родео выполняет распоряжение начальника: забирает его сына от страдающей алкоголизмом матери и везет к отцу. Путь долгий – из Мексики в Техас – и полный препятствий. В дороге старик учит мальчика быть хорошим и достойным человеком.
Дата релиза, как и начала съемок еще неизвестна, но Иствуд уже выбирает локации для работы над картиной. Поэтому, учитывая скорость режиссера, кинокритики не исключают, что «Мужские слезы» мы сможем увидеть уже следующей зимой.
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Клинт Иствуд сыграет главную роль в собственном фильме
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Фото: РЕЙТЕР