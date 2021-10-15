Клинические испытания вакцины от COVID-19 "Бетувакс" стартовали в России

Пациенты Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева сегодня получили первые дозы препарата "Бетувакс" в рамках начавшихся клинических исследований вакцины, информирует ТАСС.
- В пятницу, 15 октября, в Санкт-Петербурге в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева первые пациенты получили вакцину от коронавируса "Бетувакс-КоВ-2" в рамках I-II фазы клинических исследований. Согласно одобренному Минздравом протоколу, исследования<...> будут проведены на 170 пациентах, - приводится слова источника в компании "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ), которая разработала вакцину совместно с компанией "Бетувакс".
Испытуемых вакцинируют двумя компонентами препарата с интервалом в 28 дней. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ БИО" Николай Крючков сообщил, что первые 20 уже отобранных добровольцев получат реальный препарат, использовать плацебо намерены на следующих этапах исследований.
До этого отмечалось, что авторы вакцины ожидают минимальных побочных эффектов от ее применения благодаря особенностям состава субъединичной рекомбинантной вакцины.
- Она содержит только поверхностные антигены коронавируса, что позволяет уменьшить содержание белка и, следовательно, снизить аллергенность препарата. Вакцина не содержит вирусов и вирусных векторов, генетического материала в виде ДНК и РНК, избыточной антигенной нагрузки, дополнительных консервантов, стабилизаторов и неорганических адъювантов, что минимизирует риски побочных эффектов, - добавили в компании.
Наряду с этим отмечается, что вакцина "Бетувакс-КоВ-2" подвергалась доклиническим исследованиям на животных. В результате испытаний препарат показал хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавирусной инфекции.
По словам разработчиков, работа по созданию новой отечественной вакцины была поддержана Фондом развития венчурного инвестирования города Москвы (Moscow Seed Fund).
На базе нескольких клинических центров, находящихся в Санкт-Петербурге и Перми, в настоящий момент продолжается скрининг добровольцев. Участвовать в испытаниях нового препарата смогут только здоровые пациенты в возрасте от 18 до 60 лет, которые ранее не были заражены коронавирусом и не получали вакцину против данного заболевания.
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