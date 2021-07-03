Климкович: День Независимости – это освобождение от страшной нацистской орды и от бчб-полицайщины

Публицист подчеркнул, что ренегаты всегда будут настроены на реванш. Мы это увидели в 1991-м, мы это наблюдали на протяжении последующих трех десятилетий. Из чего можно сделать вывод: Беларусь должна быть в особом положении, почти мобилизационном. Нельзя расслабляться, нельзя почивать в покое.высказался он.По мнению журналиста, давить бчб-полицайщину надо везде, во всех сферах, не мириться с ней, оправдывая, к примеру, забавного коллегу по работе, обвешанного бчб-символикой, тем, что у него такое вот "увлечение"., – отметил писатель.