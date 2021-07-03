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  2. Климкович: День Независимости – это освобождение от страшной нацистской орды и от бчб-полицайщины

Климкович: День Независимости – это освобождение от страшной нацистской орды и от бчб-полицайщины

Слова белорусского писателя и журналиста процитировала в своем Telegram-канале корреспондент "СБ. Беларусь сегодня" Людмила Гладкая. 


– Всех, кто любит Беларусь и, что особенно важно, кто не наносил и не нанесет ей вреда, поздравляю с Днем Независимости! Неслучайно этот день – освобождение республики от страшной нацистской орды. Это также освобождение от бчб-полицайщины, от ренегатов-выродков, прислуживавших гитлеровцам.      

Публицист подчеркнул, что ренегаты всегда будут настроены на реванш. Мы это увидели в 1991-м, мы это наблюдали на протяжении последующих трех десятилетий. Из чего можно сделать вывод: Беларусь должна быть в особом положении, почти мобилизационном. Нельзя расслабляться, нельзя почивать в покое. 

– Бчб-полицайщина при всемерной поддержке Запада способна на реванш, на самые дикие преступления, которые приводят простых белорусов в ужас и негодование, – высказался он. 

По мнению журналиста, давить бчб-полицайщину надо везде, во всех сферах, не мириться с ней, оправдывая, к примеру, забавного коллегу по работе, обвешанного бчб-символикой, тем, что у него такое вот "увлечение". 

– Когда взрослый человек выбирает экстремистские символы и настроен "долбить, долбить и долбить", то с ним переговоры вести уже бесполезно. Бчбешникам не нравится такая Беларусь, какая она сейчас, пусть уезжают, – отметил писатель. – Если бчбешник при этом готов пакостить или даже совершать преступления, чтобы воплотить свою мечту о бчбешной Беларуси, он будет сидеть в тюрьме. И мы только поддержим силовиков в их борьбе против бчбешной заразы.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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