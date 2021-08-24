Климатолог спрогнозировал глобальную катастрофу через 100 лет

Климатолог, доцент агротехнологической академии Владимир Рябов считает, что мир может настичь глобальная катастрофа. Если страны не снизят выбросы парниковых газов, то уровень Мирового океана повысится примерно на 5 метров уже через 100 лет, информирует радио «Спутник в Крыму».
Эксперт пояснил, что повышение уровня Мирового океана затопит около 30% суши, где проживают люди. Причем это будут самые населенные участки на планете. Глобальное потепление может спровоцировать великое переселение народов уже через век, так как люди будут вынуждены переносить жилье и производство.
По предварительной информации, повышение уровня Мирового океана будет заметно в ближайшие тридцать лет. Климатолог спрогнозировал, что это ожидает и Черное море.
Специалист предупредил: малейшие изменения в климате могут привести к серьезным последствиям. Людям будет непросто приспособиться.
Но Рябов не исключает, что эти прогнозы могут не сбыться. Он напомнил, что многие страны посчитали необходимым сокращать выбросы парниковых газов. Эта проблема обсуждается на высоком уровне, а для ее решения принимаются серьезные меры.
По мнению специалиста, если попытаться замедлить процесс глобального потепления, тогда есть шанс сдвинуть сроки возможной катастрофы на 100–300 лет. Но полностью предотвратить климатические изменения невозможно.
– Думаю, усилия человечества в этом направлении будут больше с каждым годом: все заинтересованы в том, чтобы катастрофы не произошло, – обобщил Рябов.
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