Клетки и мандарины. В Twitter опубликовали подборку забавных фото о том, как люди защищают елки от котов

До Нового года осталось две недели – люди вовсю украшают дома и наряжают елки. Правда, светящиеся деревья радуют не только хозяев, но и их любимцев. Те, у кого дома живут коты, подтвердят: уж очень животные любят играть с шариками и гирляндами. Чтобы защитить елки от питомцев, предприимчивые хозяева применяют различные ухищрения.
Случаев ярой «защиты» символа подступающего праздника много, но поговорим о самых забавных. Подборку смешных фото о том, как люди охраняют елки от пушистых разбойников, опубликовали в Twitter. Коты на снимках выглядят очень недовольными.
Первое, что бросается в глаза – огромные клетки. Высокие ели ограждают металлическим забором по периметру, а низкие и вовсе могут закрыть в клетке. Кто-то за ограду предпочитает поставить и подарки, чтобы коты не испортили упаковку.
Что делать, если клетки нет, а закрыть елку от слишком активного пушистика хочется? Вот по-своему гениальный вариант: установить новогоднее дерево в душевой кабине. Стенки там прозрачные, видно будет, и кот уж точно не достанет. Правда, в таком случае возникает вопрос, где мыться и как вешать электрическую гирлянду, но это уже детали.
Способ охраны новогодней елки для садоводов – отстригите нижние ветки дерева, чтобы осталась только верхушка на высокой палке. Может, не очень эстетично, зато игрушки не пострадают.
Если же не хочется загромождать квартиру заборами, а наполовину лысая ель не привлекает, задумайтесь над необычными дизайнерскими решениями. Например, попробуйте подвесить ель к потолку (а если разделите ее на две части, получится имитация портала). Или же можно сформировать контур ели из отдельных ветвей, прикрепленных на стену подальше от пола.
А под конец – вкусный вариант. Котов отпугивает запах цитрусовых, и многие хозяева этим пользуются: украшают ель фигурными спиралями из мандариновой кожицы, вешают на ветви засушенные кольца апельсинов или даже раскладывают свежие фрукты вокруг дерева.
Фото из публикации в Twitter