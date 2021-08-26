Классно поработали. Активисты БРСМ навели порядок в школе-новостройке Минска

Молодежь Минской городской организации БРСМ присоединилась к «Неделе добра» и накануне Дня знаний выступила с инициативой внести свою лепту в подготовку школы № 224 Минска к торжественному открытию.

Идею активистов поддержали сотрудники Центрального комитета БРСМ, представители отраслевых комитетов Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Пограничного комитета, Белорусской железной дороги, Инспекции по налогам и сборам, Беларусбанка и Белагропромбанка. Молодые люди вымыли полы, протерли пыль, установили мебель, высадили цветы и кустарники.

Проводить такие акции важно, не сомневается первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов:

– Сотни наших активистов помогают новым учреждениям образования Минска и других городов подготовиться к 1 сентября. Ребята убирают учебные классы, спортивные помещения, благоустраивают территории школ. Не оставляют без внимания и многодетные и неполные семьи, детей с инвалидностью. Собирают для первоклассников канцелярские принадлежности. Хотим окружить вниманием и заботой тех, кто в этом нуждается, чтобы День знаний для всех ребят стал праздником.

Секретарь отраслевого комитета БРСМ Белорусской железной дороги Павел Рандовцев с удовольствием присоединился к инициативе:

– 1 сентября дети придут в чистые, светлые и уютные классы. Наши активисты с радостью откликнулись на предложение поработать в школе-новостройке. Важно своим примером показывать подрастающему поколению, что вокруг много небезразличных людей.

«Неделя добра» стала хорошей традицией республиканской благотворительной акции БРСМ «В школу «С Добрым сердцем». Секретарь Центрального комитета, координатор движения «Доброе сердце» Александра Гончарова уверена, что любая помощь в преддверии Дня знаний не лишняя:

– «Неделя добра» проходит по всей стране. Совместно с активистами вузов и лидерами отраслевых комитетов определили, какую помощь можем оказать. Ребята с удовольствием включились в работу и делают все возможное, чтобы 1 сентября дети сели за парты с хорошим настроением.

Республиканская благотворительная акция БРСМ «В школу «С Добрым сердцем» завершится 6 сентября, в день рождения молодежной организации. Волонтеры движения «Доброе сердце» организовали сбор школьной одежды и обуви, канцелярских принадлежностей, учебных пособий, спортивных товаров и других вещей, необходимых детям из малоимущих семей для подготовки к учебному году.

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