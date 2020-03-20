Классическая музыка будет играть в поездах минского метро

Если музыкальное сопровождение поездок не понравится, то его просто уберут, сообщает агентство "Минск-Новости".

По словам заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича, классическую музыку в вагонах во время движения поездов попробуют включать для того, чтобы подарить пассажирам радость и хорошее настроение.

— Хотим работать для горожан, создавать им хорошее настроение. Во время поездки люди смогут наслаждаться фоновой музыкой, а не только слышать шум от движения поездов, — пояснил Александр Дорохович.

Если музыкальное сопровождение поездок не понравится, то его просто уберут.