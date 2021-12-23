КХЛ оштрафовала "Йокерит" за инцидент с гимном Беларуси на матче с "Динамо-Минск"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала финский "Йокерит" за инцидент с белорусским гимном на матче регулярного чемпионата с "Динамо-Минск", который состоялся 22 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе КХЛ, пишет ТАСС.
Напомним, что перед началом матча вместо гимна Беларуси прозвучала другая мелодия. Позднее "Йокерит" извинился перед "Динамо".
"Клуб "Йокерит" предоставил исчерпывающие объяснения по инциденту с гимном Беларуси в матче № 487 с минским "Динамо": произошла техническая ошибка со стороны диджея арены. Клуб и диджей принесли извинения белорусской стороне. В соответствии с п. 14 ст. 30 дисциплинарного регламента КХЛ приняла решение оштрафовать клуб "Йокерит" за неисполнение гимна Беларуси перед матчем "Йокерит" – "Динамо" (Минск), состоявшегося 22 декабря 2021 года, что является нарушением п. 1 ст. 52 спортивного регламента КХЛ", – уточняется в сообщении.
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