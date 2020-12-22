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КХЛ. Минское «Динамо» сыграет в гостях против «Салавата Юлаева»

Сегодня вечером минскому «Динамо» предстоит пройти проверку одним из грандов российского хоккея – уфимским «Салаватом Юлаевым». Перед игрой обе команды идут пятыми: «зубры» в Западной конференции, а «юлаевцы» – в Восточной. Матч соперников, состоявшийся в «Минск-Арене» 7 сентября, завершился поражением динамовцев – 3:4.


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В последнее время команда из столицы Республики Башкортостан огорчала своих болельщиков чаще, чем радовала. Однако так или иначе она по-прежнему уверенно находится в зоне плей-офф и в сегодняшнем поединке считается фаворитом. В составе «СЮ» может дебютировать игрок сборной Беларуси Джефф Платт, который недавно оформил трудовые отношения с клубом.

Минское «Динамо» в декабре чередует победы с поражениями. Но на перерыв, связанный с матчами сборных, оно ушло в хорошем расположении духа, так как 13 декабря сломило сопротивление китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» – 3:2, по буллитам. Хочется верить, что сможет порадовать наша команда и сегодня. Но наверняка придется сложно. Тем более что нужно будет обходиться без ряда игроков. Егор Шарангович отозван из «Динамо» клубом НХЛ «Нью-Джерси Девилз». Роб Клинкхаммер, Адам Альмквист, Илья Шинкевич, Дмитрий Буйницкий восстанавливаются после травм. А Франсис Паре остался в Минске по семейным обстоятельствам. 

В этой выездной серии, в ходе которой минскому «Динамо» также предстоит встретиться в Магнитогорске с «Металлургом» (24 декабря), тренерский штаб команды рассчитывает на следующих хоккеистов: 

Вратари: Доминик Фурх, Дэнни Тэйлор, Алексей Колосов.

Защитники: Владислав Колячонок, Бреннан Менелл, Владислав Еременко, Дмитрий Знахаренко, Райан Мерфи, Степан Фальковский, Дмитрий Дерябин, Илья Соловьев.

Форварды: Шейн Принс, Артем Демков, Брэндон Козун, Райан Спунер, Роман Горбунов, Максим Сушко, Илья Усов, Владимир Алистров, Алексей Протас, Иван Лодня, Кирилл Воронин, Александр Когалев, Александр Павлович, Игорь Мартынов.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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