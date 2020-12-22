КХЛ. Минское «Динамо» сыграет в гостях против «Салавата Юлаева»

В последнее время команда из столицы Республики Башкортостан огорчала своих болельщиков чаще, чем радовала. Однако так или иначе она по-прежнему уверенно находится в зоне плей-офф и в сегодняшнем поединке считается фаворитом. В составе «СЮ» может дебютировать игрок сборной Беларуси Джефф Платт, который недавно оформил трудовые отношения с клубом.Минское «Динамо» в декабре чередует победы с поражениями. Но на перерыв, связанный с матчами сборных, оно ушло в хорошем расположении духа, так как 13 декабря сломило сопротивление китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» – 3:2, по буллитам. Хочется верить, что сможет порадовать наша команда и сегодня. Но наверняка придется сложно. Тем более что нужно будет обходиться без ряда игроков. Егор Шарангович отозван из «Динамо» клубом НХЛ «Нью-Джерси Девилз». Роб Клинкхаммер, Адам Альмквист, Илья Шинкевич, Дмитрий Буйницкий восстанавливаются после травм. А Франсис Паре остался в Минске по семейным обстоятельствам.В этой выездной серии, в ходе которой минскому «Динамо» также предстоит встретиться в Магнитогорске с «Металлургом» (24 декабря), тренерский штаб команды рассчитывает на следующих хоккеистов:Вратари: Доминик Фурх, Дэнни Тэйлор, Алексей Колосов.Защитники: Владислав Колячонок, Бреннан Менелл, Владислав Еременко, Дмитрий Знахаренко, Райан Мерфи, Степан Фальковский, Дмитрий Дерябин, Илья Соловьев.Форварды: Шейн Принс, Артем Демков, Брэндон Козун, Райан Спунер, Роман Горбунов, Максим Сушко, Илья Усов, Владимир Алистров, Алексей Протас, Иван Лодня, Кирилл Воронин, Александр Когалев, Александр Павлович, Игорь Мартынов.