Кийко: поступления от налога на квартиру в этом году составят около 20 миллионов рублей

Министерство финансов ожидает, что в этом году поступления от налога на квартиру составят около 20 миллионов рублей. Об этом заявил журналистам первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, комментируя подписанный Главой государства Закон "Об изменении законов по вопросам налогообложения".

– В текущем году такие налоговые поступления составят около 20 миллионов рублей. По мере того как граждане заплатят авансовые платежи и будут выходить на полную сумму оплаты налога, эта сумма будет расти. Потенциально эта сумма может составить 50 миллионов рублей.

Напомним, плательщиками стали все, у кого в собственности есть недвижимость – квартиры, дачи, комнаты и так далее. Сумма налога определяется исходя из расчетной стоимости квадратного метра типового капитального строения на 1 января, общей площади жилого помещения и ставки налога в размере 0,1 процента. К примеру, за стандартную квартиру площадью 60 квадратных метров в год придется заплатить от 27 рублей в районных центрах до 48,6 рубля в Минске. Внести авансовый платеж нужно не позднее 15 ноября 2022 года. Для некоторых льгота сохраняется. В их числе пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние, члены многодетных семей, военнослужащие срочной военной службы, участники Великой Отечественной войны.

– Никаких дополнительных действий со стороны граждан не потребуется, – заверил первый замминистра финансов. – Все налоговое администрирование будут осуществлять налоговые органы, которые к 1 сентября будут представлять гражданам соответствующие извещения различными способами.

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