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Китайский зонд достиг орбиты Марса

Беспилотный космический аппарат КНР «Тяньвэнь-1» в среду успешно достиг первичной эллиптической орбиты Марса и приступил к корректировке траектории движения, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Фото носит иллюстративный характер

Согласно информации Китайского национального космического управления, марсианский зонд находится на высоте 400 км над поверхностью планеты. С момента запуска он уже преодолел около 470 млн км.

Ожидается, что зонд совершит посадку на Марс в южной части равнины Утопия. Произойдет это в мае-июне текущего года. На Марсе аппарат будет исследовать грунт, ионосферу и климат.

«Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года.

Фото: pixabay.com
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