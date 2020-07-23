Китайский зонд для исследования Марса успешно выведен на орбиту

Китай произвел успешный запуск своего первого зонда для изучения Марса "Тяньвэнь-1".





Старт состоялся в четверг в 12:41 по местному времени с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань на юге КНР) при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5", сообщает Центральное телевидение Китая. Через 36 минут после начала полета зонд успешно вышел на заданную орбиту.





Общий вес зонда 5 тонн, 1,3 тонны весит спускаемый модуль, 3,7 – орбитальная станция.





На преодоление расстояния от Земли до Марса, которое в зависимости от положения планет составляет от 55 млн до 400 млн км, уйдет семь месяцев, передает ТАСС. Ожидается, что зонд достигнет Марса в феврале будущего года. Посадка спускаемого модуля должна произойти спустя почти три месяца.

Зонд займется изучением поверхности Марса, состава почвы и особенностей атмосферы и климатических условий, поиском воды и следов жизни.