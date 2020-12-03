Китайский лунный зонд "Чанъэ-5" завершил сбор образцов грунта на Луне, после чего образцы были герметически запечатаны и перенесены во взлетный модуль, пишет "Синьхуа".
В Китайском национальном космическом управлении напомнили, что позавчера, 1 декабря, лунный зонд "Чанъэ-5", запущенный 24 ноября, совершил посадку к северу от пика Рюмкера в Океане Бурь на видимой стороне Луны. Задача зонда – сбор первых для КНР образцов из недр и поверхности естественного спутника Земли.
Фото: "Синьхуа"
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Китайский зонд "Чанъэ-5" завершил сбор образцов грунта на Луне
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