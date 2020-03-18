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  2. Китайский производитель стал вторым в мире, кто внедрил автопилот третьего уровня

Китайский производитель стал вторым в мире, кто внедрил автопилот третьего уровня

Китайская компания второй в мире внедрила автопилот третьего уровня. Ей стала Changan, входящая в тройку крупнейших автопроизводителей КНР.


Продвинутый автопилот получил кроссовер Changan Uni-T. Ранее такой функцией мог похвастать лишь американский седан Cadillac CT6.

Третий уровень автопилота требует вмешательства водителя в управление только при возникновении нештатных ситуаций.

Разработка системы заняла у китайцев около 10 лет, пишет «За рулем». С 2016 года автопилот тестировали на дорогах, за это время тестовые автомобили проехали более 50 миллионов километров.

При включении автопилота в решетке радиатора зажигаются специальные сигналы. За дорожной обстановкой следят пять коротковолновых и 12 ультразвуковых датчиков, а также шесть камер.


Машина получила еще и умную мультимедиасистему. Экран становится ярче, когда водитель бросает на него взгляд. В то же время он подаст предупреждающий сигнал, если водитель надолго отвлекается от дороги.

Внешне вседорожник напоминает последние модели Lexus.


Продажи кроссовера должны начаться в Китае в июне, ориентировочные цены — от 17 000 до 22 000 долларов.

Длина кроссовера — 4515 мм, колесная база — 2710 мм. Мотор заявлен пока один — полуторалитровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 180 л.с. и 300 Нм крутящего момента, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом.

Фото: Changan


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