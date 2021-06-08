Китайский парламентарий: мы должны продвигать высококачественное сотрудничество

«Нам важно последовательно активизировать политическое взаимодействие между Китаем и Беларусью, неизменно поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы наших стран, эффективно их защищать». Такую точку зрения выразил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время видеоконференции, участие в которой приняли председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко. Китайский парламентарий отметил:
– Мы считаем, что за годы независимости под руководством Александра Лукашенко Беларусь достигла заметных выдающихся успехов во всех сферах государственного строительства. Китайская сторона исходит из того, что внутренние дела Беларуси должны решаться самостоятельно самим народом. Мы убеждены, что белорусские партнеры смогут сохранить политическую стабильность и социальное спокойствие.
Кроме того, Ли Чжаньшу добавил, что китайская сторона продолжит оказывать решительную поддержку и помогать белорусским партнерам в социальном и экономическом развитии. Китайский парламентарий также отметил необходимость активизации работы в рамках инициативы «Один пояс – один путь»:
– В этом направлении сотрудничества Беларусь для нас значимый партнер. Налицо солидные результаты. Планомерно развивается индустриальный парк «Великий камень», который стал знаковым, демонстрационным проектом в рамках данной инициативы. В прошлом году объем двусторонней торговли вырос более чем на 10 процентов. За первые четыре месяца этого года увеличился еще на 58 процентов. И мы должны продвигать такое высококачественное сотрудничество. Также мы должны укреплять межрегиональное сотрудничество. Между нашими странами установлены 33 пары побратимских отношений по линии городов и областей. Все 6 областей установили дружественные отношения с провинциями и городами Китая, что редко встречается в межгосударственных контактах.
Фото: БЕЛТА
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Китайский парламентарий: мы должны продвигать высококачественное сотрудничество
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