Китайский Новый год в коллекции Fendi, умная помада YSL и новая сумка от Dior: что нового произошло в моде за неделю

Fendi и его коллекция к китайскому Новому годуСамым обсуждаемым брендом этой недели по праву можно считать итальянский дом моды Fendi. На днях он представил сразу две коллекции: мужская линейка осень-зима 2021 и капсула, посвященная китайскому Новому году. Но расскажем мы именно о последней.
Фото: Fendi
На удивление год Белого металлического быка бренд встречает смело – в оттенках розового и красного. Более того, вся капсула украшена разными сортами цветов. И без фирменной монограммы FF не обошлось.
Фото: Fendi
В линейку женской коллекции вошли мягкие кардиганы, юбка миди со складками, рубашки, шорты и футболки. Модели выполнены из твида, джерси и трикотажа, в пастельной гамме. Мужская часть коллекции выдержана в спортивном стиле и более темных тонах.
Фото: Fendi
В капсулу также вошли часы Forever Fendi, циферблат которых выполнен из розового перламутра. Дополняют часы бриллиантовые метки, сверкающие на корпусе из стали или розового золота.
Фото: Fendi
Главная героиня коллекции среди аксессуаров – нашумевшая модель сумки Peekaboo ISeeU алого цвета. Внутри изделия вшита розовая подкладка. Дизайнеры также создали мини-копию Peekaboo Mini и чехол для телефона с тонким ремешком. Среди других сумок капсулы – несколько вариаций модели Baguette, которая представлена в трех размерах. Все они украшены вышитой фирменной монограммой модного дома.
Капсула Fendi уже доступна в бутиках бренда.
H&M анонсировал коллаборацию Simone RochaЕжегодно любители H&M застывают в ожидании новой коллаборации бренда. На этот раз со шведским брендом объединится ирландский дизайнер Симон Роша, которая также является основательницей одноименного бренда.
В коллекцию войдут романтичные платья, рубашки, повседневные футболки, обувь и аксессуары. Не обойдется и без верхней одежды.
Фото: H&M
Судя по лукбуку, капсула выдержана в характерной эстетике дизайнера: объемные рукава, жемчуг, тюль, наряды с цветочными паттернами. Чего стоят ткани, из которых изготовлены предметы одежды: с цветочными мотивами и отделкой бисером, а также более традиционный тартан и ткани красных и розовых оттенков.
Фото: H&M
Только на женской линейке бренды не остановились – разработаны также мужская и детская коллекции.
Выбор шведской марки в пользу Роша был не случаен, в этом году ее марка отмечает 10-летний юбилей.
Фото: H&M
Дизайнер поделилась, что во время работы над коллекцией для H&M во многом обращалась к своим предыдущим работам. Она взяла ключевые элементы из разных сезонов и собрала из них новую историю.
Коллаборация поступит в продажу на официальном сайте H&M уже этой весной.
Как новая сумка от Dior стала конкуренткой аналогичной от ChanelОбъектом желания этой недели у многих модниц стала новая модель сумки от французского бренда Dior. Хороша она тем, что сочетает в себе безупречный дизайн и традиции модного дома. Можно ли назвать хотя бы один аксессуар Dior, который бы не имел успех?
Фото: Dior
Новинка была первые представлена в июле на показе круизной коллекции весна-лето 2021. Ее полное название Dior Caro – в честь сестры Кристиана Диора Катрин, а Каро – так ее называли близкие.
Фото: Dior
Сумка выполнена из мягкой телячьей кожи и имеет узнаваемую стеганную структуру каннаж, для создания которой на одном изделии нужно сделать 18 000 стежков. На аксессуаре закреплен логотип, который вдобавок имеет функцию клапана с поворотным замком. В дополнение к сумке идут два съемных плечевых ремня: широкий с вышивкой вы можете заменить на ремень со звеньями.
Фото: Dior
Модель сумки настолько универсальна, что ее можно обыграть в любом образе и ситуации. Уже даже можно делать ставки, как быстро она станет конкуренткой модели сумки от Chanel Flap Bag.
Dior Caro представлена в двух размерах и в классической цветовой гамме – черном, сером, бежевом и цвете слоновой кости, а также в нескольких более смелых оттенках – красном, небесно-голубом, мятном и розовом. Производят сумки в итальянских мастерских.
Аксессуары уже доступны к продаже. Цены варьируются от 3800 до 5100 долларов.
Коллаборация Zara x EverlastВ последнее время создание совместных капсульных коллекций со спортивными брендами становится своего рода мейнстримом. Ранее мы уже рассказывали о каллоборациях Gucci и The North Face, Louis Vuitton и NBA, Nike и Ambush. Сегодня вашему вниманию совместная линейка культового боксерского бренда Everlast и испанского масс-маркета Zara.
Фото: Zara
В коллекцию вошли спортивные свитшоты, худи, рубашки, топы жилеты, джоггеры и даже тренчи. Все модели дополняет логотип бренда Everlast.
Фото: Zara
Капсула является частью линии Zara Join Life, где все предметы одежды выполнены из органического хлопка и переработанного полиэстера.
Фото: Zara
Коллекция уже доступна к продаже на официальном сайте Zara. Цены начинаются от 40 долларов.
По нашему мнению, капсула будет иметь успех, ведь такие факторы как демократичная цена, универсальность моделей и громкий бренд-партнер не могут оставить равнодушными модников.
Умная помада от Yves Saint LaurentДевушки, если, находясь утром перед зеркалом, вы не знаете какой оттенок помады нанести на губы, не переживайте: французский бренд решил эту проблему. YSL Beauty выпустил умную помаду, а в чем она так хороша – сейчас расскажем.
Фото: Yves Saint Laurent Beauty
Гаджет под названием Rouge Sur Mesure («Красный на заказ») создаст любой оттенок специально для вас в любой выбранной цветовой гамме.
Принцип работы устройства простой: в него необходимо вставить три капсулы соответствующих оттенков с текстурой YSL Beauty Velvet Cream Matte Finish и задать желаемые параметры. В итоге вы станете обладательницей уникального цвета, которого нет ни в одном магазине. Девайс также может сам подобрать подходящий оттенок под ваш образ или скопировать цвет с предоставленного фото.
Фото: Yves Saint Laurent Beauty
Как и любой гаджет, помада синхронизируется со смартфоном и специальным приложением.
Правда несколько «но» все же есть: во-первых, устройство работает исключительно на капсулах с помадой YSL – другие не подойдут. Во вторых, он не запрограммирован на смешивание оттенков из разных цветовых гамм – при попытке сделать это он просто не сработает.
Фото: Yves Saint Laurent Beauty
Умной помады Yves Saint Laurent Rouge Sur Mesure еще нет в продаже, однако она доступна по предзаказу в ограниченном количестве – поставки обещают весной. Цена устройства составила 299 долларов, а набор сменных капсул обойдется в 100 долларов.