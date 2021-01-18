Китайский Новый год в коллекции Fendi, умная помада YSL и новая сумка от Dior: что нового произошло в моде за неделю

Fendi и его коллекция к китайскому Новому году

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Fendi

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Fendi

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Fendi

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Fendi

H&M анонсировал коллаборацию Simone Rocha

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H&M

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H&M

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H&M

Как новая сумка от Dior стала конкуренткой аналогичной от Chanel

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Dior

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Dior

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Dior

Коллаборация Zara x Everlast

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Zara

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Zara

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Zara

Умная помада от Yves Saint Laurent

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Yves Saint Laurent Beauty

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Yves Saint Laurent Beauty

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Yves Saint Laurent Beauty

Самым обсуждаемым брендом этой недели по праву можно считать итальянский дом моды Fendi. На днях он представил сразу две коллекции: мужская линейка осень-зима 2021 и капсула, посвященная китайскому Новому году. Но расскажем мы именно о последней.На удивление год Белого металлического быка бренд встречает смело – в оттенках розового и красного. Более того, вся капсула украшена разными сортами цветов. И без фирменной монограммы FF не обошлось.В линейку женской коллекции вошли мягкие кардиганы, юбка миди со складками, рубашки, шорты и футболки. Модели выполнены из твида, джерси и трикотажа, в пастельной гамме. Мужская часть коллекции выдержана в спортивном стиле и более темных тонах.В капсулу также вошли часы Forever Fendi, циферблат которых выполнен из розового перламутра. Дополняют часы бриллиантовые метки, сверкающие на корпусе из стали или розового золота.Главная героиня коллекции среди аксессуаров – нашумевшая модель сумки Peekaboo ISeeU алого цвета. Внутри изделия вшита розовая подкладка. Дизайнеры также создали мини-копию Peekaboo Mini и чехол для телефона с тонким ремешком. Среди других сумок капсулы – несколько вариаций модели Baguette, которая представлена в трех размерах. Все они украшены вышитой фирменной монограммой модного дома.Капсула Fendi уже доступна в бутиках бренда.Ежегодно любители H&M застывают в ожидании новой коллаборации бренда. На этот раз со шведским брендом объединится ирландский дизайнер Симон Роша, которая также является основательницей одноименного бренда.В коллекцию войдут романтичные платья, рубашки, повседневные футболки, обувь и аксессуары. Не обойдется и без верхней одежды.Судя по лукбуку, капсула выдержана в характерной эстетике дизайнера: объемные рукава, жемчуг, тюль, наряды с цветочными паттернами. Чего стоят ткани, из которых изготовлены предметы одежды: с цветочными мотивами и отделкой бисером, а также более традиционный тартан и ткани красных и розовых оттенков.Только на женской линейке бренды не остановились – разработаны также мужская и детская коллекции.Выбор шведской марки в пользу Роша был не случаен, в этом году ее марка отмечает 10-летний юбилей.Дизайнер поделилась, что во время работы над коллекцией для H&M во многом обращалась к своим предыдущим работам. Она взяла ключевые элементы из разных сезонов и собрала из них новую историю.Коллаборация поступит в продажу на официальном сайте H&M уже этой весной.Объектом желания этой недели у многих модниц стала новая модель сумки от французского бренда Dior. Хороша она тем, что сочетает в себе безупречный дизайн и традиции модного дома. Можно ли назвать хотя бы один аксессуар Dior, который бы не имел успех?Новинка была первые представлена в июле на показе круизной коллекции весна-лето 2021. Ее полное название Dior Caro – в честь сестры Кристиана Диора Катрин, а Каро – так ее называли близкие.Сумка выполнена из мягкой телячьей кожи и имеет узнаваемую стеганную структуру каннаж, для создания которой на одном изделии нужно сделать 18 000 стежков. На аксессуаре закреплен логотип, который вдобавок имеет функцию клапана с поворотным замком. В дополнение к сумке идут два съемных плечевых ремня: широкий с вышивкой вы можете заменить на ремень со звеньями.Модель сумки настолько универсальна, что ее можно обыграть в любом образе и ситуации. Уже даже можно делать ставки, как быстро она станет конкуренткой модели сумки от Chanel Flap Bag.Dior Caro представлена в двух размерах и в классической цветовой гамме – черном, сером, бежевом и цвете слоновой кости, а также в нескольких более смелых оттенках – красном, небесно-голубом, мятном и розовом. Производят сумки в итальянских мастерских.Аксессуары уже доступны к продаже. Цены варьируются от 3800 до 5100 долларов.В последнее время создание совместных капсульных коллекций со спортивными брендами становится своего рода мейнстримом. Ранее мы уже рассказывали о каллоборациях Gucci и The North Face, Louis Vuitton и NBA, Nike и Ambush. Сегодня вашему вниманию совместная линейка культового боксерского бренда Everlast и испанского масс-маркета Zara.В коллекцию вошли спортивные свитшоты, худи, рубашки, топы жилеты, джоггеры и даже тренчи. Все модели дополняет логотип бренда Everlast.Капсула является частью линии Zara Join Life, где все предметы одежды выполнены из органического хлопка и переработанного полиэстера.Коллекция уже доступна к продаже на официальном сайте Zara. Цены начинаются от 40 долларов.По нашему мнению, капсула будет иметь успех, ведь такие факторы как демократичная цена, универсальность моделей и громкий бренд-партнер не могут оставить равнодушными модников.Девушки, если, находясь утром перед зеркалом, вы не знаете какой оттенок помады нанести на губы, не переживайте: французский бренд решил эту проблему. YSL Beauty выпустил умную помаду, а в чем она так хороша – сейчас расскажем.Гаджет под названием Rouge Sur Mesure («Красный на заказ») создаст любой оттенок специально для вас в любой выбранной цветовой гамме.Принцип работы устройства простой: в него необходимо вставить три капсулы соответствующих оттенков с текстурой YSL Beauty Velvet Cream Matte Finish и задать желаемые параметры. В итоге вы станете обладательницей уникального цвета, которого нет ни в одном магазине. Девайс также может сам подобрать подходящий оттенок под ваш образ или скопировать цвет с предоставленного фото.Как и любой гаджет, помада синхронизируется со смартфоном и специальным приложением.Правда несколько «но» все же есть: во-первых, устройство работает исключительно на капсулах с помадой YSL – другие не подойдут. Во вторых, он не запрограммирован на смешивание оттенков из разных цветовых гамм – при попытке сделать это он просто не сработает.Умной помады Yves Saint Laurent Rouge Sur Mesure еще нет в продаже, однако она доступна по предзаказу в ограниченном количестве – поставки обещают весной. Цена устройства составила 299 долларов, а набор сменных капсул обойдется в 100 долларов.