Китайский марсианский зонд завершил вторую орбитальную коррекцию

Коррекция орбиты зонда была проведена в 23 часа воскресенья по пекинскому времени после того, как четыре из его двигателей 120N одновременно находились в работе в течение 20 секунд. Фактические характеристики двигателей 120N также были проверены в процессе эксплуатации.До настоящего момента зонд находился на орбите уже 60 дней, на расстоянии около 19 млн километров от Земли. Все системы космического аппарата работали в штатном режиме, сообщили в Китайском национальном космическом управлении.Орбитальная коррекция проводилась для того, чтобы обеспечить максимально точное следование зонда по теоретической орбите. Зонд совершил свою первую орбитальную коррекцию 2 августа.23 июля 2020 года Китай запустил вышеуказанный марсианский зонд, который в рамках своей миссии совершит орбитальный полет, посадку на поверхность Марса и перемещение по ней. Ожидается, что он достигнет Красной планеты примерно в феврале 2021 года.