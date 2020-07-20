Китайский кроссовер оснастили огромным дисплеем медиасистемы, как у Tesla

За неделю до официальной премьеры рассекречен интерьер нового кроссовера от компании Qoros Automobile – Qoros 7 (одним из совладельцев Qoros является фирма Chery, владеющая 25% акций).





Главная изюминка салона новинки – гигантский экран медиасистемы диагональю 14,6 дюйма. Это, по сути, установленный вертикально, как у «Теслы», большой планшетный компьютер с монитором IPS. Еще один планшет чуть меньше по размеру находится перед глазами водителя, выполняя роль приборной панели.









Новый китайский кроссовер почти на 8 см длиннее Toyota RAV4. Длина Qoros 7 составляет 4679 мм, колесная база – 2720 мм. Силуэт напоминает Geely Coolray – с покатой и парящей крышей.





Кроссовер получит бензиновые турбомоторы объемом 1,6 и 1,8 литра на 204 и 231 л.с. соответственно (280 Нм и 300 Нм), пишет motor со ссылкой на autohome.





Официальная премьера Qoros 7 состоится 27 июля.



