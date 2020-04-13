Китайский эпидемиолог: отдельные случаи COVID-19 не должны влиять на возобновление производства

, — сказал Чжун Наньшань на пресс-конференции в городе Гуанчжоу, административном центре китайской провинции Гуандун., — добавил специалист.По его словам, школы могут снова начать занятия, если ученики не были заражены вирусом или уже выздоровели. При этом школьникам следует соблюдать безопасную дистанцию в классах. Чжун Наньшань добавил: обучающиеся в Китае иностранные студенты и лица, имевшие тесные контакты с ними, должны пройти регулярный осмотр перед возвращением в учебное заведение, так как развитие эпидемии в некоторых странах все еще трудно оценить.По состоянию на 13 апреля в Китае зарегистрировано более 82 тысяч случаев COVID-19, свыше 3,3 тысячи человек с момента вспышки скончались.