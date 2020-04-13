Китайский эпидемиолог: отдельные случаи COVID-19 не должны влиять на возобновление производства

Возобновление работы предприятий по всему Китаю не должно быть остановлено отдельными случаями заражения COVID-19. Об этом заявил ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань, пишет БЕЛТА.
"Наличие нескольких завезенных из-за рубежа случаев заболевания является нормальным явлением", — сказал Чжун Наньшань на пресс-конференции в городе Гуанчжоу, административном центре китайской провинции Гуандун. "Несколько случаев не должны препятствовать возобновлению производства, если только не произойдет широкомасштабной вспышки эпидемии", — добавил специалист.
По его словам, школы могут снова начать занятия, если ученики не были заражены вирусом или уже выздоровели. При этом школьникам следует соблюдать безопасную дистанцию в классах. Чжун Наньшань добавил: обучающиеся в Китае иностранные студенты и лица, имевшие тесные контакты с ними, должны пройти регулярный осмотр перед возвращением в учебное заведение, так как развитие эпидемии в некоторых странах все еще трудно оценить.
По состоянию на 13 апреля в Китае зарегистрировано более 82 тысяч случаев COVID-19, свыше 3,3 тысячи человек с момента вспышки скончались.