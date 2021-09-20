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  2. Китайский аналог TikTok запретил детям младше 14 лет просматривать видео в приложении больше 40 минут в день

Китайский аналог TikTok запретил детям младше 14 лет просматривать видео в приложении больше 40 минут в день

Популярная китайская социальная сеть Douyin, являющаяся аналогом TikTok, ограничила время просмотра видео в приложении для детей младше 14 лет. Такие пользователи смогут следить за роликами не более 40 минут в день, передает ТАСС.


Согласно информации издания South China Morning Post, отныне пользователи до 14 лет смогут пользоваться приложением не более 40 минут в день и только с 6:00 до 22:00. С целью осуществления новых правил Douyin перевела всех детей младше 14 лет в специальный молодежный режим.

Кроме того, в Китае планируют более избирательно подходить к содержанию видео, доступных для несовершеннолетних пользователей. Так, представители компании ByteDance сообщили, что детям будут доступны новые приложения с образовательной информацией, такой как "интересные научно-популярные эксперименты, выставки в музеях и галереях, красивые пейзажи со всей страны."

Ограничение для пользования китайским TikTok стали не первым подобным шагом в КНР. Ранее сообщалось, что в конце лета текущего года правительство Китая ввело жесткие меры по времени, проводимому несовершеннолетними за онлайн-играми.

Фото: pixabay.com
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