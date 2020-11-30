Китайские ученые заявили, что COVID-19 мог появиться еще летом 2019 года в Индии

Свои выводы ученые подкрепили данными анализов вирусных образцов, полученных из ряда стран. Исследователи провели анализ при помощи филогенетического метода, предполагающего развертывание ДНК. В результате китайские ученые попытались обнаружить вирус, имеющий наименьшее число генетических мутаций. Именно этот вид вируса и мог быть первым, который после привел к развитию пандемии.И согласно данным исследователей такого оригинального вируса на территории Китая обнаружено не было. Зато ученые выявили восемь стран, где, по их мнению, мог находиться источник образования нового заболевания. Среди этих государств оказались США, Бангладеш, Россия, Индия, Италия и др.Индию и Бангладеш китайские эксперты поставили на первые строчки в данном списке. Свои выводы ученые объясняют тем, что лето прошлого года стало особенно жарким в названых странах. А имеющаяся привычка местных жителей употреблять воду из источников, из которых пьют и одновременно справляют нужду животные, могли стать фактором, из-за которого распространился коронавирус.Специалисты из ВОЗ решили провести расследование и отправить в Китай группу экспертов, состоящую из 10 человек. По полученным сведениям, вероятность возникновения вируса за пределами Китая исключать целиком нельзя, однако все первоначальные поиски они ведут в пределах границ китайского государства.