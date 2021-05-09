В парке имени Янки Купалы в Минске проходят праздничные гуляния и праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. В парке выставлены образцы военной техники, проходят спортивные мероприятия, шахматный турнир, выставка детского рисунка и выставка мягкой игрушки Центра дополнительного образования "Контакт". Гостями праздника стали минчане и гости города, в том числе очаровательная студентка экономического факультета Белорусского государственного университета Лео Я с подругой. Лео Я родом из Китая и с удовольствием получает высшее образование в нашей стране:
– Беларусь и Китай – добрые друзья. Если праздник у вас – мы тоже не можем оставаться в стороне. Нас связывают особые нити дружбы. Радостно видеть на улицах вашего города в День Победы столько счастливых лиц. Вы уважаете своих ветеранов, людей пожилого возраста. Это роднит Беларусь с Китаем с его особым и почтительным отношением к старикам. В этот день у меня на глазах слезы счастья. Но я понимаю, как хрупок мир и как легко его сегодня разрушить.
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Китайские студенты принимают участие в праздновании Дня Победы в Минске
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