Китай останавливает транзит грузовых поездов через Литву

Китайская железнодорожная компания China Railway Container Transport Corp. (CRCT) сообщила, что на фоне сложной политической ситуации в Литве прямые грузовые поезда не будут следовать в республику в августе и сентябре, передает Delfi.
"Предупреждаем, что из-за сложившейся между Литвой и Китаем политической ситуации будет отменен прямой поезд (запланированный на 28 августа – агентство BNS). Мы также сообщаем, что все прямые поезда в Вильнюс на сентябрь тоже будут отменены до получения информации из CRCT", – говорится в тексте сообщения.
В настоящий момент представители Литвы в Китае утверждают, что официального подтверждения этой информации у них нет.
Согласно заявлению Томаса Янкаускаса, главы подразделения морского и железнодорожного транспорта логистической компании ACE Logistics, транспортирующей товары из Китая, подобное решение КНР станет неудобным для республики, однако значительного вреда не принесет.
– До того как мы начали перевозить грузы поездами из Китая в Вильнюс, мы не один год возили их в Литву через Польшу. Скорее всего, из-за этой ситуации хотя бы на какое-то время потоки грузов снова придется переориентировать на этот маршрут, – считает Янкаускас. – Немного увеличится время доставки товаров, и вырастут затраты на транспортировку, поскольку из другой страны все придется доставлять грузовиками. Однако влияния на сам поток товаров это не окажет.
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