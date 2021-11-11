Китайская вакцина от коронавируса поступит в регионы на следующей неделе

фото таты кавериной.

На данный момент миллион доз вакцины хранится на аптечном складе РУП "Белфармация" в специальных холодильных камерах и 500 тысяч доз размещены на складах РУП "Белтаможсервис".Доставка вакцины организована с соблюдением всех требований холодовой цепи, на протяжении всего пути следования осуществлялся мониторинг температурного режима. Это гарантирует, что вакцина поступит в лечебные организации качественной и безопасной.Температурный режим хранения препарата – от +2 до +8 градусов.Vero Cell начнут распределять по регионам на следующей неделе после окончания контроля качества в аккредитованной лаборатории.