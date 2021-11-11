SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Китайская вакцина от коронавируса поступит в регионы на следующей неделе

Китайская вакцина от коронавируса поступит в регионы на следующей неделе

Об этом сообщили в Минздраве.

фото таты кавериной.

На данный момент миллион доз вакцины хранится на аптечном складе РУП "Белфармация" в специальных холодильных камерах и 500 тысяч доз размещены на складах РУП "Белтаможсервис".

Доставка вакцины организована с соблюдением всех требований холодовой цепи, на протяжении всего пути следования осуществлялся мониторинг температурного режима. Это гарантирует, что вакцина поступит в лечебные организации качественной и безопасной.

Температурный режим хранения препарата – от +2 до +8 градусов.

Vero Cell начнут распределять по регионам на следующей неделе после окончания контроля качества в аккредитованной лаборатории.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы