Мультироторный беспилотный летательный аппарат с биологическими образцами вылетел из больницы в городе Гуанчжоу на юге Китая, заменив автомобильный транспорт по доставке проб в компанию медицинского диагностического тестирования Guangzhou KingMed Diagnostics Group Co., Ltd.
"Синьхуа" сообщает, что при максимальной скорости 50 километров в час дрон потратил на доставку 10 минут, что намного меньше, чем 30 минут, которые требуются для автомобильного транспортного средства.
Менеджер центра управления логистикой KingMed Diagnostics Лю Вэйминь рассказал, что дроны обычно транспортируют грузы весом менее 5 килограммов, что подходит для перевозки биологических образцов.
Он добавил, что дрон компании оснащен кейсом для образцов, пригодным к использованию для логистики холодовой цепи, чтобы обеспечить безопасность содержимого, при этом доставка осуществляется без контакта с людьми.
Директор Второй народной больницы провинции Гуандун Цюй Хунъин сказал, что служба тестирования KingMed Diagnostics может помочь клиническим лабораториям больницы в предоставлении пациентам быстрых результатов медицинских тестов.
Фото: "Синьхуа"
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Китайская медицинская фирма использует дрон для доставки биологических образцов
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