С космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая запущен и выведен на заданную орбиту спутник "Гаофэнь-14". Вывод спутника в космос был осуществлен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3В", пишет "Синьхуа".
Гаофэнь-14 – это оптический спутник стереоскопического картографирования высокого разрешения для дистанционного зондирования Земли. Он будет использоваться для предоставления фундаментальной географической информации, которая необходима для построения "Пояса и пути".
Это уже 354-й по счету полет ракет-носителей серии "Чанчжэн".
Фото: "Синьхуа"
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Китай запустил новый спутник зондирования Земли
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