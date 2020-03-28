Фото: AFP. Редкое зрелище: безлюдная Испанская лестница в Риме. Туристическая отрасль может лишиться до 50 млн рабочих мест

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БЕЛТА

Бизнес уже тревожится, и не только из-за потери прибыли. Миллионы человек потеряют работу, тысячи фирм станут банкротами. Властям приходится выбирать: поддержать бизнес сейчас или потом поддерживать безработных, да еще и в условиях, когда в казне все меньше денег из-за сокращения налоговых поступлений.Китай запустил масштабную программу стимулирования производства за счет налоговых послаблений и льготных кредитов.В кассе взаимопомощи средств пока мало.Пакет бюджетной помощи в США прошел только нижнюю палату конгресса, и его размер известен только примерно: точно больше 10 млрд долларов, но меньше 50 млрд, о которых говорил президент Дональд Трамп.Евросоюз пообещал направить около 40 млрд евро. Пострадавшая больше других Италия - до 25 млрд евро. Швейцария и Южная Корея - по 10 млрд долларов, Египет - 6 млрд. Франция, Австралия, Новая Зеландия и Япония пообещали сделать "все возможное", чтобы поддержать экономику за счет казны.Экономисты предупредили, что коронавирус угрожает не только экономике Европы, но и ее единству. Властям всех стран мира придется отдать сотни миллиардов долларов налогоплательщиков, чтобы предотвратить как причину кризиса - остановить эпидемию, так и последствия - помочь пострадавшим людям и бизнесу.Некоторые страны уже объявили, что направят деньги на борьбу с кризисом. В других политики пока торгуются. Суммы пока предварительные, но они уже превысили 100 млрд долларов. И этого явно недостаточно.Как сообщается в статье британского издания, странам Евросоюза придется отдать за год около 350 млрд долларов на ликвидацию последствий месячного карантина, подсчитала одна группа экономистов. Эти деньги пойдут на три вещи: поддержку здравоохранения, людей и бизнеса.ReutersДо начала ситуации с коронавирусом экономисты прогнозировали рост мировой экономики примерно на три процента в 2020 году. Теперь они ожидают рецессию. Из трех ведущих мировых экономик - США, Евросоюза и Китая - две еще рассчитывают на прирост богатства, пусть и меньший, чем ожидалось, а одна - Евросоюз - вовсю готовится затягивать пояс.Европейские чиновники еще в начале марта говорили, что свежие оценки предполагают спад по результатам года примерно на 1%. Этого понижения в Европе и сильного замедления в Китае хватит для торможения всей мировой экономики. А если добавить сюда угрозу сырьевым странам от падения цен на нефть и металлы, картина становится пугающей.О влиянии мер, принимаемых в других странах из-за коронавируса, на экономику накануне высказалсяРано или поздно, но проблема коронавируса закончится, психоз пройдет и главной проблемой во всем мире станет экономика и работа предприятий, вопросы занятости. Глава государства отметил:В этом плане Александр Лукашенко подчеркнул, что руководство предприятий должно нести ответственность за работу коллективов:Глава государства отметил, что рассчитывать можно только на себя, на собственные силы, если хотим быть суверенными и независимыми: