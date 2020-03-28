Коронавирус угрожает мировой экономике кризисом, и он может стать самым серьезным за столетие. Вирус уже стоил миру десятки миллиардов долларов, и это только начало, предупреждают экономисты, пишет Би-би-си.
Бизнес уже тревожится, и не только из-за потери прибыли. Миллионы человек потеряют работу, тысячи фирм станут банкротами. Властям приходится выбирать: поддержать бизнес сейчас или потом поддерживать безработных, да еще и в условиях, когда в казне все меньше денег из-за сокращения налоговых поступлений.
Фото: AFP. Редкое зрелище: безлюдная Испанская лестница в Риме. Туристическая отрасль может лишиться до 50 млн рабочих мест
Китай запустил масштабную программу стимулирования производства за счет налоговых послаблений и льготных кредитов.
В кассе взаимопомощи средств пока мало.
Пакет бюджетной помощи в США прошел только нижнюю палату конгресса, и его размер известен только примерно: точно больше 10 млрд долларов, но меньше 50 млрд, о которых говорил президент Дональд Трамп.
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Евросоюз пообещал направить около 40 млрд евро. Пострадавшая больше других Италия - до 25 млрд евро. Швейцария и Южная Корея - по 10 млрд долларов, Египет - 6 млрд. Франция, Австралия, Новая Зеландия и Япония пообещали сделать "все возможное", чтобы поддержать экономику за счет казны.
Экономисты предупредили, что коронавирус угрожает не только экономике Европы, но и ее единству. Властям всех стран мира придется отдать сотни миллиардов долларов налогоплательщиков, чтобы предотвратить как причину кризиса - остановить эпидемию, так и последствия - помочь пострадавшим людям и бизнесу.
Некоторые страны уже объявили, что направят деньги на борьбу с кризисом. В других политики пока торгуются. Суммы пока предварительные, но они уже превысили 100 млрд долларов. И этого явно недостаточно.
Как сообщается в статье британского издания, странам Евросоюза придется отдать за год около 350 млрд долларов на ликвидацию последствий месячного карантина, подсчитала одна группа экономистов. Эти деньги пойдут на три вещи: поддержку здравоохранения, людей и бизнеса.
Reuters
До начала ситуации с коронавирусом экономисты прогнозировали рост мировой экономики примерно на три процента в 2020 году. Теперь они ожидают рецессию. Из трех ведущих мировых экономик - США, Евросоюза и Китая - две еще рассчитывают на прирост богатства, пусть и меньший, чем ожидалось, а одна - Евросоюз - вовсю готовится затягивать пояс.
Европейские чиновники еще в начале марта говорили, что свежие оценки предполагают спад по результатам года примерно на 1%. Этого понижения в Европе и сильного замедления в Китае хватит для торможения всей мировой экономики. А если добавить сюда угрозу сырьевым странам от падения цен на нефть и металлы, картина становится пугающей.
О влиянии мер, принимаемых в других странах из-за коронавируса, на экономику накануне высказался Президент Беларуси Алекандр Лукашенко:
— Этим психозом сегодня остановили практически экономику всего мира. Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, начала сворачивать свои производства.
Фото БЕЛТА
Рано или поздно, но проблема коронавируса закончится, психоз пройдет и главной проблемой во всем мире станет экономика и работа предприятий, вопросы занятости. Глава государства отметил:
— Нам хватает не только завезенного коронавируса, но и экономических проблем. Нам их подкинут извне. Так зачем нам усугублять внутри страны?
В этом плане Александр Лукашенко подчеркнул, что руководство предприятий должно нести ответственность за работу коллективов:
— Надо это пережить достойно. Потому что у нас нет трубы и мы не печатаем доллары. Америка может напечатать два триллиона долларов — они будут стимулировать экономику. Мы не можем себе это позволить. У нас нет станка, трубы. И мы не такие богатые, как Германия.
Фото БЕЛТА
Глава государства отметил, что рассчитывать можно только на себя, на собственные силы, если хотим быть суверенными и независимыми:
— Мы однозначно выживем. Но в промышленности ни в коем случае нельзя сворачивать работы. Еще раз говорю: через месяц-два мы поймем, что значит остановить экономику ведущих стран мира.
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Китай запустил масштабную программу стимулирования производства
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