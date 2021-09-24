Китай запретил криптовалюту

Народный банк Китая (НБК) 24 сентября заявил, что криптовалюты не должны циркулировать на рынках вместе с традиционными валютами. Теперь иностранным биржам нельзя предоставлять услуги материковым инвесторам. В разделе ответов на вопросы на своем сайте НБК указал, что услуги по торговле, сопоставлению заказов (сопоставление заявок на покупку и продажу ценных бумаг на фондовом рынке), выпуску токенов и деривативов (договоров о будущей цене) для криптовалют строго запрещены.