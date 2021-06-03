В четверг, 3 июня, Китай благополучно запустил новый метеорологический спутник с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны и вывел его на заданную орбиту, передает агентство "Синьхуа".
Спутник "Фэнъюнь-4B" был запущен в 00:17 по пекинскому времени при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б". В центре запуска спутников уточнили, что новый пуск стал 372-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".
Уточняется, что спутник "Фэнъюнь-4B" стал первым из китайских метеорологических спутников нового поколения на геостационарной орбите. Устройство планируют применять с целью анализа и прогнозирования погоды, а также для мониторинга окружающей среды и стихийных бедствий.
Спутник и ракета-носитель были созданы Шанхайской академией космических технологий и Китайским исследовательским институтом ракетной техники соответственно. Оба учреждения относятся к Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий.
Фото: СИНЬХУА
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Китай вывел на орбиту первый метеорологический спутник нового поколения
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